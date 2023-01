Me contro Te, proposta di matrimonio in diretta a Domenica In/ Sofì e Luì, si sposano: ecco la data

MATRIMONIO DEI ME CONTRO TE (SOFÌ E LUÌ): ARRIVA L’ANNUNCIO INASPETTATO A DOMENICA IN

I “Me contro Te“, alias Sofì e Luì (Sofia Scalia e Luigi Calagna), hanno annunciato il loro matrimonio a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nella giornata di domenica 15 gennaio 2023. I due, resi popolari in tutto il mondo dai loro video per i più piccoli, con quattro film già realizzati e un David di Donatello conquistato, sono prossimi al sì.

A rivelarlo è stata proprio la coppia, in risposta alla domanda formulata da un bambino tra quelli presenti in studio: “Ma voi siete fidanzati?”, ha chiesto il piccolo, su suggerimento di zia Mara. Entrambi hanno risposto affermativamente, ma Mara Venier non si è accontentata…

ME CONTRO TE (SOFÌ E LUÌ): “STIAMO ORGANIZZANDO LE NOSTRE NOZZE”

“So che tra poco vi sposerete, è vero?”, ha domandato la presentatrice, la quale aveva già visto il video della proposta fatta da Luigi a Sofia, condiviso dagli innamorati sui social media (e subito dopo mandato in onda, ndr). A quel punto, i Me contro Te hanno risposto: “Sì, la proposta c’è stata! Siamo molto impegnati tra tour, concerti e gli eventi. Dobbiamo quindi trovare il tempo libero per sposarci, perché vogliamo fare qualcosa di sconvolgente”. A quel punto, Mara Venier ha replicato, ridendo: “Guarda che basta mezza giornata per sposarsi!“. Sofì ha quindi spiegato: “Sarà a breve, stiamo organizzando le nozze. Vogliamo fare qualcosa che coinvolga tutte le persone che ci seguono e vogliamo stupire tutti!”.

