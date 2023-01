Sofì e Luì, Me contro te/ Luigi Calagna e Sofia Scalia, da YouTube al cinema

Sofì e Luì, i Me contro te ospiti di Domenica In

Luigi Calagna e Sofia Scalia, il duo dei Me contro te, sono tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, il contenitore di successo condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Rai1. Gli youtuber sono pronti a raccontarsi a cuore aperto in una intervista che si preannuncia imperdibile per i tantissimi fan che sono la coppia di youtuber più amata dai bambini. Un grandissimo successo quello di Luigi e Sofia che, grazie a YouTube, hanno conquistato il cuore di grandi e piccini diventando dei veri e propri fenomeni web. I loro video, infatti, hanno fatto incetta di like e visualizzazioni a tal punto da diventare anche attori e protagonisti di una serie Amazon dal titolo “Me contro te- La famiglia reale” prodotta da Colorado Film Production e Warner Bros.

Non solo, il duo è approdato anche al cinema con una serie di film conquistando anche il botteghino senza contare gli spettacoli dal vivo con cui hanno infranto record sui record nei palazzetti di tutta Italia. Sui social sono milioni le persone che li seguono a conferma che il loro successo è davvero inarrestabile!

Il successo dei Me contro Te: da YouTube ad Amazon Prime Video

“Volevamo creare qualcosa di diverso, un nuovo capitolo della storia dei Me Contro Te che possa dare nuova curiosità ai nostri fan. Su YouTube facciamo i giochi e ci sporchiamo le mani con lo slime. Al cinema viviamo avventure: ci sono mistero e commedia. Con questa serie, invece, raccontiamo i rapporti umani mettendo Luì e Sofì davanti a nuove personalità. Questa serie è per bambini ma anche per i teenager, ai quali potremmo rivolgerci con progetti futuri” – hanno raccontato Luigi Calagna e Sofia Scalia dei Me contro Te alla presentazione della serie “Me Contro Te – La Famiglia Reale“, prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. e Me Contro Te.

La serie, diretta da Gianluca Leuzzi che ha lavorato anche al primo film della coppia dei record, vede i due protagonisti catapultati in una realtà davvero speciale con tanto di regina che affida loro dei compiti. “Raccontiamo come la semplicità può essere una bella avventura, la bellezza di vivere l’età che si ha e l’importanza del divertimento con gli amici” – hanno precisato i due ragazzi che hanno in serbo ancora tante sorprese per i loro fan!











