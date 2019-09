Meadow e Hania Riley, figlie di Paul Walker e Vin Diesel/ Foto: “Ecco il mio angelo”

Quello tra Paul Walker e Vin Diesel è un legame che ha segnato profondamente il mondo del cinema. Protagonisti della celebre saga “Fast & Furious”, i due attori erano amici sul set e nella vita. A dividere le loro strade, il brutto incidente nel quale Walker è rimasto coinvolto nel 2013, ma oggi, a testimoniare che quel rapporto non è stato interrotto da una morte inesorabile e crudele è lo scatto pubblicato dalla figlia dell’attore scomparso, Meadow Walker, che ha sorpreso i suoi follower con un’immagine che la ritrae mentre strige in un abbraccio la figlia minore di Vin Diesel, Hania Riley. “Con il mio angelo”, si legge nella didascalia dell’immagine, che dal momento della sua pubblicazione ha fatto il giro del mondo. E i fan della saga non hanno potuto fare a meno di commentare, entusiasti di poter assistere, anche solo in uno scatto, al rinnovo di un’amicizia dal carattere indissolubile.

I commenti sui social: “Tuo padre sarà felice di vederti da lassù”

Sono messaggi pieni di affetto quelli condivisi in risposta allo scatto che immortala le figlie di Paul Walker e Vin Diesel. Molti fan dell saga pensano infatti che l’attore, scomparso nel 2013, possa guardare e gioire per l’immagine: “Tuo padre sarà felice di vederti da lassù, te lo assicuro”, scrive un internauta. “Guardando questa foto di entrambe, tuo padre sorride con orgoglio e gioia!”, aggiunge un altro. E poi ancora: “Somigliate ai vostri padri, che Dio vi benedica”, “Come ai vecchi tempi, Brian & Dom, ora Figlia di Meadow & Vin… quanto è bello tutto questo”. Osservando lo scatto, c’è inoltre chi si augura di poter vedere al più presto la piccola Meadow Walker in un nuovo capitolo della saga, che renda omaggio all’attore scomparso con una nuova consapevolezza: “Vederti nel cast di “Fast & Furious” sarebbe un bellissimo tributo a tuo padre – spiega una follower – Daresti una nuova visione al cast femminile al fianco di Michelle e Jordana, i fan di Brian sarebbero molto felici”.

Visualizza questo post su Instagram with my angel Un post condiviso da Meadow Walker (@meadowwalker) in data: 29 Ago 2019 alle ore 7:32 PDT





