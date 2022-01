Meat Loaf, morto il cantante rock/ Con l’album Bat out of hell conquistò il mondo

E’ morto nella scorse ore Meat Loaf, cantante e attore statunitense: aveva solo 74 anni. A darne notizia sono stati i principali organi di informazione, che hanno appunto comunicato il decesso dell’artista divenuto in particolare famoso per l’album Bat Out of Hell, uno dei dischi più venduti della storia del rock. Nato come Marvin Lee Aday a Dallas, il 27 settembre del 1947, nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael, e nonostante alcuni inconvenienti in carriera, fra cui anche una bancarotta, è riuscito a raggiungere un successo incredibile in giro per il mondo.

Tanti i riconoscimenti ottenuti, a cominciare dal prestigioso Grammy Award per il brano I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) tratto dall’album Bat Out of Hell II: Back into Hell, premiato come miglior performance vocale. Come detto sopra, oltre ad essere un cantante affermatissimo, Meat Loaf era anche un grande attore (ha recitato in totale in una cinquantina di film), e dopo il primo album pubblicato nel 1971, Stoney & Meatloaf, venne chiamato per il ruolo di Eddie nel celebre film The Rocky Horror Picture Show del 1975, dove cantò Hot Patootie/Bless My Soul. Il grande successo lo ottenne comunque nel 1977, quando venne pubblicato il suo secondo album che vendette ben 43 milioni di copie, per una media di circa 200mila ogni giorno.

MEAT LOAF, L’INCREDIBILE SUCCESSO RAGGIUNTO ANCHE IN EUROPA

Grazie a questa incredibile popolarità divenne famoso anche in Europa, e soprattutto in Gran Bretagna, divenendo il 23esimo artista in assoluto fra quelli con più presenze nelle varie chart di vendita d’Oltre Manica. Enorme successo anche in Germania, dove venne inserito nella top 100 dei più grandi artisti dell’hard rock dall’emittente VH1.

Meat Loaf è morto nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022, affiancato dalla moglie Deborah, così come spiegato a Deadline dal suo storico agente Michael Green. Nelle ultime 24 ore, le figlie Pearl e Amanda, e gli amici intimi, hanno avuto la possibilità di dargli un ultimo saluto.

