MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: OCCHI PUNTATI SU TAMBERI, ITALIA A CACCIA DEL BOTTINO GROSSO

Sabato 10 agosto rappresenta un’altra grande occasione azzurra per riempire il medagliere olimpiadi 2024, un giorno particolarmente importante per tutti gli appassionati e per i tifosi azzurri. Occhi puntati su Gianmarco Tamberi, a caccia del bottino grosso per un’Italia che, dopo aver già conquistato la bellezza di trentasei podi con undici medaglie d’oro, dodici medaglie d’argento e tredici di bronzo, si è posizionata al decimo posto nella classifica complessiva del medagliere olimpiadi 2024.

Adesso, gli azzurri vogliono sognare in grande e arricchire ulteriormente il medagliere. L‘obiettivo generale è quello di migliorare i risultati di tre anni fa, quando i nostri azzurri conquistarono complessivamente quaranta medaglie e ne vinsero in ogni giorno di gare, record assoluto per la nostra nazione.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: IL TESTA A TESTA IN VETTA, GLI AZZURRI POSSONO INCREMENTARE

Focus sul medagliere Olimpiadi 2024 per l’Italia, che alla vigilia di questa edizione parigina sognava di portare a casa un record. Un sogno che ad oggi appare alquanto complicato, ma restare nelle prime dieci invece può essere ancora un traguardo alla portata. A Tokyo, ricordiamo, gli azzurri conquistarono ben dieci ori, dieci argenti e venti bronzi.

Per quanto riguarda la classifica generale, il primo posto del medagliere olimpiadi 2024 continua ad appassionare per il testa a testa tra Stati Uniti e Cina, mentre la Francia che ospita i giochi sogna di entrare nella top five e magari conquistare la vetta tra le nazioni europee. Di seguito il medagliere aggiornato, con la la lotta ai vertici e la situazione nei primi posti della classifica generale, con tutti i dettagli di Usa, Cina, Australia e Italia per quanto riguarda le medaglie conquistate fino a questo momento. Chi arricchirà ancora il proprio medagliere?

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: ECCO LA CLASSIFICA

1) Usa 33-39-39 tot. 111

2) Cina 33-27-23 tot. 83

3) Australia 18-16-14 tot. 48

…

8) Italia 11-12-13 tot. 36