Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie assegnate domenica 25 luglio

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LE MEDAGLIE DI OGGI DOMENICA 25 LUGLIO

Il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella sua seconda giornata: domenica 25 luglio abbiamo in programma tante altre gare che assegnano medaglie, dopo la tradizionale introduzione abbiamo avuto la cerimonia di apertura, Naomi Osaka ha acceso il braciere olimpico e i 32esimi Giochi dell’era moderna sono ufficialmente cominciati. Solo ieri dunque abbiamo visto l’assegnazione delle prime medaglie: la Cina è già andata in fuga catturando tre ori, unica nazione che al momento sia riuscita a infilarsene più di uno al collo. Cina che ha anche conquistato un bronzo, e dunque è in testa anche per il numero complessivo di medaglie anche se, come sappiamo, il medagliere viene vinto da chi ha ottenuto più ori al termine della manifestazione.

Naturalmente è ancora presto per tracciare bilanci del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020: certamente però possiamo notare alcune cose, per esempio l’oro di Distria Krasniqi che lo ha regalato per la seconda volta, nella storia delle Olimpiadi, al Kosovo. È arrivato dal judo, dove Naohisa Takato ha portato in dote la prima medaglia d’oro al Giappone padrone di casa, un titolo atteso soprattutto per spezzare il ghiaccio. L’Italia si difende: un oro l’ha già vinto e ha anche un argento, dunque per il momento possiamo dire che è in linea di galleggiamento ma, come detto, bisognerà procedere giorno per giorno e allora sarà interessante valutare come cambierà oggi il medagliere delle Olimpiadi 2020 Tokyo, quali titoli verranno assegnati e chi vincerà gli ori in palio.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 dunque l’Italia ha già due medaglie: il primo oro della spedizione giapponese lo ha portato in dote Vito Dell’Aquila nel taekwondo, mentre Luigi Samele ha ottenuto la sua prima medaglia individuale ai Giochi ma, nella sciabola maschile, si è fermato all’argento dovendosi inchinare a Aron Szilagyi, che è già uno dei volti principali alle Olimpiadi 2020 Tokyo avendo catturato il terzo oro consecutivo.

Oggi le soddisfazioni possono arrivare dal nuoto, dove Gabriele Detti compete nella finale dei 400 stile ma avremo anche Alberto Razzetti e Ilaria Cusinato, che gareggeranno nelle due prove dei 400 misti; notiamo anche che le grandi nazioni per il momento non si sono ancora rivelate, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna passando per il Comitato Olimpico Russo. Ci sta: devono ancora arrivare le competizioni in cui questi colossi avranno tanto da spendere, pensiamo allo stesso nuoto che non ha ancora assegnato medaglie o all’atletica, che comincerà soltanto tra qualche giorno. Lo spettacolo di sicuro non mancherà nemmeno oggi, il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 è pronto per essere stravolto e l’Italia spera di centrare un risultato migliore di quelli, già ottimi, che si erano verificati nelle ultime edizioni dei Giochi. Si tratta come sempre di accomodarsi e assistere alle gare, noi vi terremo aggiornati costantemente sull’evoluzione del medagliere alle Olimpiadi 2020 Tokyo.

