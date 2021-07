Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 30 luglio)

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 entra nella giornata di venerdì 30 luglio con una lotta sempre avvincente tra Cina, Giappone e Stati Uniti per il primato. Discorso che facevamo già 24 ore fa e che è valido ancora adesso dopo tutti i verdetti di ieri, gli Usa sono la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto ma la classifica del medagliere delle Olimpiadi mette al primo posto la rappresentativa con più ori ed è per questo che al momento c’è davanti a tutti la Cina, davanti al Giappone padrone di casa e agli Stati Uniti, nonostante a livello di medaglie complessive l’ordine veda gli Usa davanti a Cina e Giappone, con i nipponici che sono alle spalle anzi anche del cosiddetto ROC, cioè il Comitato Olimpico Russo, che sarebbe la Russia ma sotto la “bandiera” dell’organo interno al Cio per le note vicende doping degli scorsi anni.

Il medagliere è meraviglioso alle Olimpiadi Tokyo 2020 per il Giappone ospitante, pur non potendo godere dell’appoggio del pubblico di casa a causa delle drastiche chiusure imposte naturalmente dall’emergenza Coronavirus: 15 ori e 25 medaglie complessive con quattro argenti e sei bronzi. Anche la Cina ha 15 ori, ma può naturalmente mettere sul piatto sette argenti e nove bronzi per un totale di 31 medaglie che valgono il primato fino a questo momento nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020, con gli Stati Uniti in agguato grazie a 14 ori, altrettanti argenti e dieci bronzi, dunque ben 38 medaglie per gli Usa, che hanno più podi di tutti. La Russia ha 28 medaglie (più del Giappone), ma “solo” otto ori ed è dunque quarta, con anche 11 argenti e nove bronzi.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Nel medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 dominano dunque le solite super potenze, mentre non ci sono grandi soddisfazioni per le big dell’Europa occidentale. La migliore è la Gran Bretagna, al sesto posto dietro anche all’Australia (20 medaglie ma ben otto ori per i canguri) con cinque ori, sette argenti e sei bronzi, dunque 18 medaglie complessivi e cinque titoli olimpici. Il discorso relativo all’importanza delle medaglie d’oro nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci porta naturalmente all’Italia, che sta vivendo Giochi eccezionali a livello di medaglie vinte – sono 19, anzi 20 se contassimo già quella certa di Irma Testa nella boxe – ma solo due ori, quello ottenuto da Vito Dell’Aquila nel taekwondo sabato e finalmente adesso anche quello di Valentina Rodini e Federica Cesarini nel 2 di coppia pesi leggeri femminili del canottaggio, che impreziosiscono un bottino complessivo di lusso, con sette argenti e dieci bronzi.

Naturalmente anche oggi potrebbero arrivare le occasioni per aumentare il bottino, chissà se pure con il metallo più prezioso o andando comunque a rimpinguare il numero totale di medaglie. Staremo dunque a vedere come andranno le gare, già dalle primissime ore di venerdì (orario di casa nostra ovviamente) saremo impegnati ad aggiornare il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020, che ci vede attualmente al decimo posto, ma al sesto per numero di medaglie, perché per podi superiamo anche Gran Bretagna, Corea del Sud, Francia e Germania. Annotiamo con piacere anche lo storico primo podio di sempre per San Marino, che fa capolino nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 grazie al bronzo di Alessandra Perilli nel trap femminile del tiro a volo.

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 29 LUGLIO 2021

1 Cina: 15 oro, 7 argento, 9 bronzo (31 totali)

2 Giappone: 15 oro, 4 argento, 6 bronzo (25 totali)

3 Usa: 14 oro, 14 argento, 10 bronzo (38 totali)

4 COR (Comitato Olimpico Russo): 8 oro, 11 argento, 9 bronzo (28 totali)

5 Australia: 8 oro, 2 argento, 10 bronzo (20 totali)

6 Gran Bretagna: 5 oro, 7 argento, 6 bronzo (18 totali)

7 Corea del Sud: 4 oro, 3 argento, 5 bronzo (12 totali)

8 Francia: 3 oro, 5 argento, 3 bronzo (11 totali)

9 Germania: 3 oro, 3 argento, 7 bronzo (13 totali)

10 Italia: 2 oro, 7 argento, 10 bronzo (19 totali)



