Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia e diretta gare, 29 agosto

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: QUALI ITALIANI A MEDAGLIA?

Il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 quali spunti ci regalerà oggi, domenica 29 agosto 2021? Arriviamo da un bellissimo sabato per l’Italia, nobilitato dalla medaglia d’oro di Bebe Vio, sempre regina del fioretto femminile paralimpico, ma non possiamo dimenticare che erano arrivate anche altre quattro medaglie, due argenti e due bronzi, equamente divisi fra triathlon e nuoto. Per la precisione, nel triathlon abbiamo festeggiato il secondo posto di Anna Barbaro e il terzo di Veronica Yoko Plebani, mentre dalla piscina del nuoto sono arrivati l’argento di Xenia Francesca Palazzo nei 200 misti e il bronzo di Stefano Raimondi nei 100 stile libero. Il totale dunque è di 18 medaglie: cinque ori, sette argenti e sei bronzi, quanto basta per collocare l’Italia esattamente al decimo posto del medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020.

Anche oggi naturalmente il programma delle gare sarà fittissimo: potremmo mettere ancora una volta in primo piano Bebe Vio, perché la portabandiera azzurra sarà in gara per il secondo giorno consecutivo, in questo caso naturalmente con la prova a squadre del fioretto femminile. I titoli da assegnare saranno però tantissimi in questa domenica 29 agosto che porterà le Paralimpiadi Tokyo 2020 a circa metà del loro cammino: potremmo ricordare infatti che ci saranno 19 finali in atletica e 13 nel nuoto, dove schieriamo nomi illustri come Simone Barlaam, Arjola Trimi, Carlotta Gilli, Francesco Bocciardo e Monica Boggioni. Speriamo quindi che l’Italia possa essere protagonista in molte competizioni e ricordiamo che pure il tiro con l’arco, l’equitazione, il judo, il triathlon, il sollevamento pesi, il canottaggio (le cui finali saranno tutte oggi), il tennis tavolo e il rugby in carrozzina (il cui torneo finisce oggi) assegneranno titoli e medaglie in questa quinta giornata di gare alle Paralimpiadi Tokyo 2020.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: CINA SEMPRE LEADER

Anche oggi saranno tanti gli italiani in gara e di conseguenza è legittimo sperare in altre soddisfazioni che vadano ad arricchire il medagliere dell’Italia alle Paralimpiadi Tokyo 2020. Più in generale, alla vigilia di una nuova giornata di competizione, possiamo osservare che la nazione leader è sempre la Cina, che ha finora raccolto già 77 medaglie, di cui 30 d’oro, 21 d’argento e 26 di bronzo: il primato nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 sembra essere al momento inattaccabile, anche se bisogna fare gli applausi anche alla Gran Bretagna, seconda con 43 medaglie di cui 16 d’oro oltre a 12 argenti e 15 bronzi, mentre al terzo posto troviamo la Russia, o tecnicamente il Comitato Paralimpico Russo, che vanta 13 ori, 7 argenti e 20 bronzi, per un totale di 40 medaglie.

Dopo un inizio anonimo, stanno risalendo gli Stati Uniti, ormai saldamente quarti con 11 ori, 7 argenti e 4 bronzi nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020, ma vanno anche celebrate le ben 34 medaglie per l’Ucraina, che in termini quantitativi sarebbe anche davanti agli Usa ed è comunque quinta con 8 ori, 17 argenti e 9 bronzi, in particolare grazie al nuoto nel quale proprio l’Ucraina è addirittura al primo posto del medagliere di queste Paralimpiadi. A seguire, nella top 10 chiusa dall’Italia al decimo posto troviamo anche l’Australia, l’Azerbaigian, il Brasile e l’Olanda: curiosità per gli azeri, che hanno vinto “solo” nove medaglie, ma ben sette di queste sono d’oro. In questo caso il merito è quasi tutto del judo, dove l’Azerbaigian domina il medagliere con ben cinque ori in bacheca.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina: 30 ori, 21 argenti, 26 bronzi

2. Gran Bretagna: 16 ori, 12 argenti, 15 bronzi

3. Comitato Olimpico Russo: 13 ori, 7 argenti, 20 bronzi

4. Stati Uniti: 11 ori, 7 argenti, 4 bronzi

5. Ucraina: 8 ori, 17 argenti, 9 bronzi

6. Australia: 7 ori, 9 argenti, 11 bronzi

7. Azerbaigian: 7 ori, 0 argenti, 2 bronzi

8. Brasile: 6 ori, 5 argenti, 12 bronzi

9. Olanda: 6 ori, 5 argenti, 5 bronzi

10. ITALIA: 5 ori, 7 argenti, 6 bronzi



