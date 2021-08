Bebe Vio, diretta fioretto femminile individuale/ Streaming video Rai: sarà medaglia?

DIRETTA FIORETTO FEMMINILE PARALIMPIADI TOKYO 2020 CON BEBE VIO

Oggi sabato 28 agosto 2021 dalle ore 4.00 del mattino italiano si accenderanno i riflettori sulla gara del fioretto femminile individuale alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e dunque anche su Bebe Vio. Dopo l’inatteso (ed ad ora non chiaro) forfait nella gara della sciabola, Beatrice Vio debutta sulla pedana nipponica nella gara che già le ha regalato l’oro alle Paralimpiadi di Rio 2016 e ben tre titoli mondiali.

Inutile dire che l’azzurra è la netta favorita per il primo gradino del podio oggi: su Bebe Vio, tra l’altro portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura, le attese e le speranze di medaglie per l’Italia sono tante e siamo sicuri che la nostra beniamina farà di tutto per regalarci un’emozione. Pure va detto che Bebe Vio sarà in gara anche domani, nella prova a squadre del fioretto femminile: che sia per lei occasione di un doppio titolo paralimpico? Noi lo speriamo.

FIORETTO FEMMINILE CON BEBE VIO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’AZZURRA

Segnaliamo che in virtù di un accordo triennale tra la Rai e il CIP, sarà la tv di statuto ad avere l’esclusiva di questa edizione dei giochi paralimpici. Di conseguenza la diretta della gara individuale del fioretto femminile con Bebe Vio sarà visibile, sia pure solo nelle sue fasi salienti, in diretta tv su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Le finestre da Tokyo per i giochi saranno poi visibili anche in diretta streaming video per tutti, tramite il noto servizio Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

FIORETTO FEMMINILE PARALIMPIADI TOKYO 2020 CON BEBE VIO: LE RIVALI DELL’AZZURRA

Siamo dunque impazienti di tornare al Makuhari Messe B Hall di Tokyo per la diretta della gara individuale di fioretto femminile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 con Bebe Vio: segnaliamo dunque che le prime gare avranno inizio alle ore 4.00 del mattino italiano, ma che per quarti di finale, semifinali e finali per le medaglie dovremo collegarci dalle ore 7.30 del mattino italiano in poi. Come abbiamo accennato prima, dato il suo immenso palmares, Beatrice Vio è certo la favorita d’obbligo oggi: oro a Rio nella disciplina e primo gradino del podio negli ultimi tre mondiali (Eger 2015, Roma 2017 e Cheongju 2019), come pure titoli europei a Strasburgo 2014, Casale Monferrato 2016 e Terni 2018.

Pure la nostra beniamina non sarà da sola e diverse avversarie potrebbero darle del filo da torcere. Ecco dunque la numero due al mondo, la russa Irina Mishurova (bronzo a Roma 2017), come la connazionale e numero 3 del ranking Luudmila Vasileva: occhi puntati poi anche sulla cinese Jingjing Zhou argento nelle Paralimpiadi di Rio 2016, come su Alesia Makrytskaya, nella top ten mondiale e bronzo ai mondiali del 2017. La lotta per la medaglia più preziosa sarà senza dubbio interessante: non vediamo l’ora di dare spazio alla pedana nipponica.



