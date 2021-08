Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia e diretta gare 28 agosto

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020, ITALIA ANCORA A MEDAGLIA?

Sono riflettori puntati sul medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 anche oggi, sabato 28 agosto 2021: ormai nel vivo della manifestazione nipponica, non vediamo l’ora di dare il via a gare e finali e chissà che anche oggi possano arrivare per l’Italia grandi soddisfazioni, anche in termini di medaglia. Dopo gli undici podi collezionati nei primi due giorni della manifestazione, nella giornata di ieri per il tricolore non è arrivato nessun oro, ma comunque due medaglie pesantissime, nell’equitazione (bronzo per Morganti, la prima italiana per la disciplina) e nel nuoto (argento per Gilli): riconoscimenti grazie ai quali l’Italia è pure ancora protagonista assoluta del medagliere per le Paralimpiadi Tokyo 2020, con 13 medaglie e l’ottavo posto generale.

Pure va detto che nuovi titoli potrebbero arrivare anche oggi: il programma delle gare è fittissimo e pure non sono pochi gli italiani chiamati in causa oggi. Calendario alla mano ecco che in piena notte si accenderanno le gare del Triathlon con la nostra Veronica Plebani e già dalle ore 2.00 saranno riflettori puntati su Bonacina e Cancelli per il tiro con l’arco: alla stessa ora cominceranno le prime prove per il fioretto maschile individuale con Betti, Cima e Lambertini e soprattutto la gara femminile dove Bebe Vio punta al bis della medaglia più preziosa dopo la bella impresa di Rio 2016. Proseguendo nel programma facciamo attenzione anche alle finali del nuoto, con Palazzo e Raimondi in primis a caccia dell’impresa: ottime chance di medaglia poi saranno per l’Italia con Telesca nel sollevamento pesi, Morganti nell’equitazione e i team azzurri per il canottaggio.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: CINA SEMPRE LEADER

Anche oggi sono tanti gli italiani in gara e certo per molto di loro vi sono grandissime chance di andare a medaglia e dunque aiutare la posizione dell’Italia nel medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Alla vigilia di una nuova giornata di competizione, pure qui nella classifica generale vediamo la Cina sempre leader, con ben 45 medaglie, di cui 20 d’oro, 11 d’argento e 14 di bronzo: davvero un buon bottino incrementato specialmente nella giornata di ieri con il nuoto.

Secondo gradino invece per la Gran Bretagna, con 28 medaglie di cui 9 d’oro e terzo posto per la selezione russa, che pure vanta sei titoli per le Paralimpiadi e 26 medaglie. Proseguendo nella classifica, ecco poi di fila Australia e Stati Uniti per la top five, ma pure Brasile e Olanda: solo ottava l’Italia, con 12 medaglie e nel complesso 4 ori, cinque argenti e 4 bronzi. Ucraina e a sorpresa l’Azerbaigian chiudono la lista dei primi dieci, ma alle loro spalle, Bielorussia, Francia e Giappone sono pronte a riscattarsi.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina: 20 ori, 11 argenti, 14 bronzi

2. Gran Bretagna: 9 ori, 10 argenti, 9 bronzi

3. Comitato Olimpico Russo: 9 ori, 7 argenti, 10 bronzi

4. Australia: 7 ori, 4 argenti, 8 bronzi

5. Stati Uniti: 6 ori, 5 argenti, 1 bronzo

6. Brasile: 6 ori, 4 argenti, 7 bronzi

7. Olanda: 5 ori, 4 argenti, 3 bronzi

8. ITALIA: 4 ori, 5 argenti, 4 bronzi

9. Ucraina: 3 ori, 13 argenti, 6 bronzi

10. Azerbaigian: 3 ori, 0 argenti, 2 bronzi



