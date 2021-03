Mediaset, minuto di silenzio per giornata vittime covid/ ‘Pausa’ prevista anche ai Tg

Oggi, 18 marzo 2021, si celebrerà la prima “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”. Come si può facilmente intuire, si tratta di un giorno di commemorazione e di ricordo in onore delle numerose persone morte per covid. Dalla prima vittima del 21 febbraio 2020, il 78enne Adriano Trevisan di Vo’ Eugenao, arrivando fino alla 103millesima circa segnalata con l’ultimo bollettino coronavirus di ieri, il nostro paese si fermerà in un doveroso momento di raccoglimento.

In vista della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus” anche Mediaset commemorerà le vittime covid, così come fatto sapere dal Biscione attraverso un comunicato diffuso nella giornata di ieri, e in cui si legge che l’azienda lo farà “Con la massima intensità per non dimenticare chi non c’è più e per sensibilizzare sull’emergenza sanitaria che continua”.

MEDIASET, GIORNATA VITTIME COVIDE: IN ONDA DUE VIDEO SPECIALI

Nel corso della giornata verrà quindi mandato in onda più volte su tutte le reti Mediaset un contenuto video della durata di 30 secondi dal titolo “La memoria non si spegne”, dedicato appunto alle persone che non sono riuscite a superare il covid. Sarà inoltre trasmesso un filmato dal titolo “In ricordo di chi vivrà per sempre”, che verrà mandato in onda in alcuni programmi dei principali canali dell’azienda. Inoltre, tutti i vari show di casa Mediaset, compreso i TG, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto “Per trasmettere il messaggio della Giornata nel modo più forte possibile”. Senza dubbio una manifestazione di grande vicinanza alla famiglia delle vittime quella di Mediaset, azienda che ricordiamo ha visto il suo principale azionista, Silvio Berlusconi, ammalarsi di covid la scorsa estate durante le vacanze in Sardegna. La “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus” è stata istituita per legge il 23 luglio del 2020, un testo che è risultato dall’unificazione dei disegni di legge recanti le firme dei deputati forzisti Mulè, Gelmini, Carfagna, Bagnasco.

