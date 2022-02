Meduza, chi sono gli ospiti Sanremo 2022/ Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone: la discoteca all’Ariston

CHI SONO I MEDUZA OSPITI DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

E’ ufficiale: i Meduza saranno tra i super ospiti presenti alla prima serata del Festival di Sanremo 2022. La band è completamente di origine italiana: i tre elementi sono Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani. Come spesso accade, dall’amicizia di loro tre si è arrivati alla formazione di un gruppo musicale.

Harlem Gospel Choir, chi è il coro che canta con Achille Lauro/ 40 voci ad accompagnare il cantante romano

Simone Giani e Luca de Gregorio erano compagni di studio al Conservatorio di Milano mentre il terzo elemento, Mattia Vitale, iniziava ad esibirsi come dj nei locali del capoluogo lombardo. Mattia Vitale e Simone Giani hanno progressivamente solidificato la loro collaborazione, raggiunti poi, nel 2014, dall’altro amico, diventato poi terzo elemento fisso del gruppo. Dai remix di famosi brani, la band ha iniziato a produrre pezzi ideati da loro.

Barbara Exignotis e Daniela Conti, moglie ed ex Nino Frassica/ L'amore e il divorzio

MEDUZA A SANREMO 2022: L’ARISTON DIVENTERÀ UNA DISCOTECA

Il 25 gennaio, nell’edizione delle 20 del TG1, Amadeus ha annunciato ufficialmente la presenza dei Meduza al Festival di Sanremo. Nella prima serata, all’Ariston arriveranno i tre producer italiani (Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio), accompagnati dal cantautore irlandese Hozier, con cui hanno collaborato per il brano “Tell it to my heart”. In pochissime ore la traccia ha raggiunto un milione di stream, oggi diventati miliardi.

L’obiettivo implicito di questi ospiti è quello di trasformare, per qualche minuto, il teatro in una discoteca. La band ha fatto il grande passo nel 2018, quando, trasferitasi a Londra, ha iniziato a lavorare per l’etichetta discografica Universal. E’ un anno dopo, nel 2019, che prende ufficialmente forma la band dei Meduza. La scelta del nome è un voluto omaggio a Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia e come omaggio della loro italianità con il marchio Versace.

Victoria De Angelis, chi è fidanzata della bassista dei Maneskin?/ Una paparazzata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA