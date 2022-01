Super ospite Festival Sanremo 2022: chi è/ Diretta Tg1 annuncio Amadeus: i Maneskin?

CHI SARÀ IL NUOVO SUPER OSPITE DI AMADEUS

Doveva essere una “big surprise” con tanto di annuncio in diretta al Tg1 ma esattamente come per le ultime due occasioni, sarebbe già emerso il nome del terzo super ospite del Festival di Sanremo 2022.

Ebbene, dovrebbero essere i Maneskin, la rock band dei record che in un solo anno – proprio partendo dalla conquista dell’Ariston – è arrivata alle vette musicali mondiali. Il “Messaggero online” si dice certo che il nome del super ospite al Festival saranno proprio i ‘ragazzacci romani’ Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. «Ancora un annuncio di Amadeus stasera al Tg1 (qui la diretta video streaming su RaiPlay, ndr). Come aveva anticipato nei giorni scorsi, durante l’edizione delle 20 il direttore artistico della 72° edizione del Festival di Sanremo si collegherà in diretta dal foyer del Teatro Ariston con Alessio Zucchini rendendo noto un nuovo super ospite della kermesse in onda su Rai1 dal 1 al 5 febbraio prossimi», era stato l’annuncio dato in una nota dalla Rai nel primo pomeriggio. Ora non resta che capire se i “rumors” ci avranno preso come nelle due volte precedenti o se Amadeus ci regalerà una sorpresa “in extremis”.

FESTIVAL SANREMO 2022, GLI OSPITI ANNUNCIATI (FINORA)

Sanremo, Eurovision Song Contest, i principali palchi mondiali, la vittoria agli Mtv Ema 2021, Jimmy Fallon e i prossimi Coachella 2022 e Saturday Night Live: il successo e l’onda di affetto per questa band romana non sembrano davvero finire. Un ritorno da vincitori sul palco dell’Ariston potrebbe dunque essere il giusto modo per ringraziare chi, in qualche modo, gli ha “lanciati” alla vetta delle classifiche mondiali. In attesa di capire se dunque i Maneskin saranno il terzo super ospite di Sanremo 2022 non ci resta che un breve ricapitolo di quanto finora annunciato da Amadeus, sempre con la formula della diretta tv su Rai 1 al tg delle 20. Il primo annuncio era andato sul nome di Checco Zalone, con tanto di gag sulle “conseguenze” che potrebbero portare il conduttore Amadeus a perdere il posto di lavoro dopo il potenziale “scoppiettante” monologo del comico campione di incassi nella storia del cinema italiano. Il secondo super-ospite invece è stato annunciato lo scorso 12 gennaio e con la musica ha decisamente più connessioni rispetto al pure sottovalutato Luca Medici (in arte, Checco Zalone): Cesare Cremonini salirà per la prima volta sul palco del Festival, in occasione dei 20 anni di carriera dell’ex Lunapop. È poi in uscita il nuovo album a febbraio 2022 “La ragazza del futuro”, non c’è dunque occasione di “traino” migliore che il Festival di Sanremo… La parola ora al direttore artistico per sapere chi sarà il terzo super-ospite di Sanremo: se i Maneskin, come pare ormai certo, o altri nomi (Marco Mengoni su tutti il più “gettonato”).

