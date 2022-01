Mee-Shee Il gigante dell’acqua/ Su Italia 1 un pomeriggio fantasy

Mee-Shee Il gigante dell’acqua, film di Italia 1 diretto da John Anderson

Mee-Shee Il gigante dell’acqua sarà trasmesso su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, sabato 8 gennaio, a partire dalle ore 16:28. La pellicola fantasy è stata realizzata nel 2005 grazie ad una co-produzione tra Gran Bretagna e Germania ed è stata immediatamente proposta sul circuito di visivo e dell’home video. La regia porta la firma del cineasta britannico John Anderson il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura in collaborazione con altri autori. Nel cast sono presenti i volti noti per gli appassionati di cinema televisivo tra cui Bruce Greenwood, Daniel Magder, Rena Owen, Jacinta Wawatai, Phyllida Law, Luanne Gordon e Tom Jackson.

Bingo Bongo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

Mee-Shee Il gigante dell’acqua, la trama del film: una strana sorpresa

Andiamo a occuparci della trama di Mee-Shee Il gigante dell’acqua. Un cittadino americano che lavora per una compagnia petrolifera, viene inviato in Canada per effettuare delle ricerche che dovrebbero permettere di ritrovare un importante macchinario che consente di effettuare buchi nel sottosuolo per valutare l’eventuale presenza di giacimenti di petrolio. Durante questi sopralluoghi si rende conto di qualcosa di strano e soprattutto cerca di capire come sia stato possibile che un macchinario così pesante e voluminoso possa essere sfuggito e soprattutto caduto in un lago che peraltro è di antica formazione vulcanica. Secondo la ricostruzione avuta e facendo riferimento ad una serie di evidenze scientifiche, il macchinario sarebbe accaduto durante un incidente aereo che ha costretto il pilota ad un atterraggio di emergenza. Purtroppo questa improvvisa impellenza causa delle problematiche anche nella gestione della sua vita familiare perché aveva promesso a suo figlio di poter fare una meravigliosa gita a Disneyland insieme alla moglie.

Amore ad Harbor Island/ Su Rai 2 il film del ciclo romantico di Hallmark

Siccome la partenza è saltata all’ultimo momento, si vede costretto nel portare con sé anche il resto della famiglia in attesa che le ricerche abbiano esito positivo e finalmente possono riprendere il loro viaggio. Inizialmente suo figlio rimane molto deluso di questo cambio di programma ma ben presto si ritrova a vivere un’avventura decisamente più emozionante che lo soddisferà enormemente. Infatti durante le ricerche, il radar fa emergere la presenza di un’enorme animale che vive nelle profondità del lago. Si tratta di un animale preistorico dalle dimensioni straordinariamente grandi e che per molti versi ricorda un po’ il mostro di Lochness almeno per quanto riguarda le forme. I ricercatori avranno a che fare con il cucciolo che ben presto stringerà una forte amicizia con il bambino. Il tecnico della compagnia petrolifera si renderà conto durante le ricerche che la cosa migliore sia quella di far rimanere quel potente macchinario nelle profondità marine del lago per evitare nuove distruzioni e intossicazioni del territorio che va assolutamente salvaguardato dall’opera dannosa dell’uomo.

LEGGI ANCHE:

Io speriamo che me la cavo/ Diretta streaming video: film di Lina Wertmüller (Rete 4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA