MEETING DI RIMINI 2021/ Diretta video streaming incontri 21 agosto: programma di oggi

Dopo la giornata inaugurale di ieri, che ha visto l’apertura affidata al prestigioso collegamento in diretta col Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha ricordato l’importanza di vaccinarsi, prosegue oggi la kermesse del “Meeting di Rimini” (20-25 agosto) che quest’anno torna nella sua formula tradizionale dopo l’edizione scorsa condizionata inevitabilmente dalla pandemia. E, sull’onda del claim “Il coraggio di dire Io”, spiegato dal presidente della Fondazione in una intervista ad ‘Avvenire’, anche la seconda giornata sarà ricca di interventi e di ospiti del mondo della politica, della cultura ma anche della società italiana: l’evento può essere seguito in diretta tv per quanto concerne alcuni incontri mentre sul canale YouTube “meetingdirimini” dedicato è disponibile il video streaming.

Meeting Rimini 2021, Talk "Il lavoro che verrà"/ Dal 20-25 agosto: temi e ospiti ciclo di incontri della FpS

Ma cosa propone il programma dei lavori e degli interventi di oggi sabato 21 agosto? La giornata comincia ufficialmente alle ore 12:00 presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo con l’incontro “Le imprese nella ripresa” alla presenza di Guido Bardelli, Presidente Compagnia delle Opere; Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, e le testimonianze di diversi ospiti, moderati da Dario Di Vico, editorialista del Corriere della Sera sui cui canali (Corriere TV) sarà possibile seguire l’evento. Alle ore 13:00, in diretta su Telepace, è invece in programma “Investire in educazione oggi vuol dire scommettere sull’alleanza scuola-lavoro”: introdotto dal giornalista Ubaldo Casotto, l’evento presso la Sala Generali B4 vedrà la presenza, tra gli altri, di Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia e di Giorgio De Rita, Direttore Generale CENSIS. Sempre alle ore 13:00, ma solamente in diretta streaming, ecco “Le radici di una nuova leadership”, a cura di AVSI e introdotto da Paolo Lembo, former UN Official.

Mattarella, testo integrale Meeting Rimini 2021/ "Individuo è un io che vive nel noi"

MEETING DI RIMINI 2021, GLI ALTRI INCONTRI DI OGGI

Nel pomeriggio il ciclo di appuntamenti della giornata odierna prosegue a partire dalle ore 15:00 con “Il coraggio di dire ‘IO’”: trasmesso in diretta su Telepace dall’Auditorium Intesa Sanpaolo (e in collegamento anche con la Sala B4), l’evento vedrà protagonista Javier Prades, Rettore dell’Università San Damaso di Madrid e sarà introdotto da Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. Alle ore 17:00 è previsto l’inizio dell’appuntamento intitolato “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile”: trasmesso in diretta su Corriere Tv e Sky Tg24 e introdotto da Gianluca Giansante, Socio Comin & Partners, Docente Luiss Guido Carli (con la moderazione di Roberto Inciocchi, giornalista di SkyTg24).

GIOVANI NEET/ Marco e quell’incontro che aiuta a costruire il futuro

L’evento ideato in collaborazione con Cdo e Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio vedrà la presenza di Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento, Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Nello Musumeci, Presidente Regione Siciliana; Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria. In contemporanea, alle 17:00, Repubblica Tv trasmetterà in diretta dalla Sala Generali B4 “Food Coalition. La sfida della nutrizione in tempo di pandemia”, evento moderato dalla giornalista Conchita Sannino e che vedrà ospiti Agnes Kalibata, UN Secretary General’s Special Envoy to the 2021 Food Systems Summit, e Maurizio Martina, Special Advisor e Vicedirettore Generale aggiunto della FAO.

MEETING DI RIMINI 2021, GLI EVENTI IN SERATA

Il programma prosegue nel pomeriggio con “Digital Health e medicina del territorio” (ore 17:00 in Sala Ravezzi): visibile solo in diretta streaming, sarà introdotto da Mattia Altini, Direttore Sanitario AUSL Romagna e avrà come ospite Paolo Benanti, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ed esperto di bioetica, etica delle tecnologie e human adaptation. Alle ore 19:00 (Auditorium Intesa Sanpaolo e solo in diretta streaming) è il turno di “Dante: il viaggio dell’io, la nostra avventura” alla presenza di Emilia Guarnieri, insegnante e già Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli e Ron Herzman, Distinguished Teaching Professors at the State University of New York at Geneseo, Usa. Sempre alle ore 19:00 prenderà il via l’appuntamento intitolato “Dalla terra dei motori al futuro della Terra”: in diretta su Corriere Tv dalla Sala Generali B4, vedrà la presenza di Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna, di Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara, e Alessandra Zinno, Direttore Generale Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA.

Ancora dalle 19:00, ma dalla Sala Ravezzi e in diretta su Repubblica Tv (trasmesso anche nella Hall centrale), ecco il talk “Il lavoro che verrà. Un lavoro senza frontiere”, incontro condotto da Massimo Bernardini ed Enrico Castelli con la partecipazione di Vincenzo Durante, Responsabile Occupazione Invitalia e Maurizio Martina. In serata infine spazio alla musica e alla cultura: alle 21:00, in diretta streaming, ecco “Sono ancora i romanzi che raccontano l’uomo?” dall’Auditorium Intesa Sanpaolo, con Carmen Pellegrino, Marco Pisoni, Gian Mario Villalta, oltre ai contributi video di Alessandro Baricco, Sergio Givone e Massimo Onofri. Presso Arena Spettacoli SGR – Piazza Tre Martiri alle 21:30 c’è l’azione corale di Marco Martinelli, intitolata “Mi ritrovai. Dalla selva oscura al Paradiso” In collaborazione con Associazione Italiana Centri Culturali., mentre la chiusura alle ore 21.30 Palco Spettacoli Piscine Ovest (diretta streaming) è affidata al “Meeting Music Contest”, seconda serata di esibizione dei finalisti con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

DIRETTA VIDEO STREAMING DEGLI INCONTRI DEL MEETING DI OGGI





© RIPRODUZIONE RISERVATA