Megan, Gianmarco e Maddalena: da Amici 22 a Battiti Live 2023/ Nel cast come ballerini professionisti

Maddalena, Gianmarco e Meghan sbarcano a Battiti Live 2023

Il connubio tra Amici e Battiti Live 2023 continua. Dopo la presenza di ex allievi nel corpo di ballo delle scorse edizioni, anche sul palco di Battiti Live 2023 ci saranno ex allievi di Amici 22. Dall’edizione di Amici 22, infatti, entrano ufficialmente a far parte del corpo di ballo dei professionisti i ballerini Megan Ria, Maddalena Svevi e Gianmarco Petrelli. Inoltre, sarà ospite dell’evento musicale estivo anche il vincitore di Amici 22 ovvero Mattia Zenzola.

Per gli ex allievi di Amici, ballare sul palco di Battiti Live 2023 rappresenta una grande opportunità lavorativa. Dopo mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia dove sono cresciuti artisticamente, per Megna, Maddalena e Gianmarco è arrivato il momento di spiccare il volo come professionisti.

Battiti Live 2023: quando inizia e il cast dei cantanti

Bari e Gallipoli sono le città che ospiteranno le tappe di Battiti Live 2023. La manifestazione musicale di Radio Norba prenderà il via dal capoluogo pugliese il 21 giugno, per poi tornare il 24 e 25 giugno a Bari, e il 7 e 9 luglio a Gallipoli. Alla conduzione ci saranno sempre Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio.

Tra i cantanti annunciati nel cast spiccano Aiello, Aka7even, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Clara e Matteo Paolillo, Marco Mengoni, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Fedez, Francesca Michielin e Gianmaria, Giorgia, Irama, Lda, Leo Gassmann, Levante, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Negramaro, Paola & Chiara, Piccolo G, Tananai e Wax. Battiti Live 2023 sarà trasmesso, poi, da Italia 1, in prima serata, da martedì 4 luglio.

