Megan Ria in prova ad Amici 22/ Chi é la scelta italo-cubana di Raimondo Todaro?

Manca sempre meno al via ufficiale di Amici 22 di Maria De Filippi, e sulla prima puntata in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5 le anticipazioni TV vedono tra i 19 allievi ammessi Megan Ria imporsi come una nuova promessa nel ballo. Megan Ria di Amici 22, così come annunciato da Amici news su Twitter, entra a far parte del team capeggiato da Raimondo Todaro al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. L’ex volto professionista di Ballando con le stelle e ora insegnante riconfermato per il secondo anno di fila ad Amici ha scelto la giovane per un percorso di studio nella sua categoria, la danza latin. Ma chi é l’allieva ballerina Megan Ria, ammessa ad Amici 22?

Megan é una commistione di culture, un talento italo-cubano che di recente ha conseguito la vittoria a Taormina del concorso nazionale Una Ragazza per il Cinema.

Raimondo Todaro insicuro della scelta di Megan Ria ad Amici 22

La ragazza, all’età di soli 17 anni, si é candidata per il posto di allieva ballerina ad Amici 22, per poi superare la fase iniziale delle selezioni -in occasione della registrazione della prima puntata del rinnovato talent, tenutasi il 14 settembre. Tuttavia, Raimondo Todaro non si direbbe così entusiasta della performance di sbarramento, eseguita da Megan Ria sul palco di Amici.

Tant’è vero che l’esperto di latin dance ha promosso la Ria in prova per un mese e al termine della scadenza sarà lui stesso a comunicare alla giovane se riconfermarle il banco o in alternativa metterla in discussione per una possibile sostituzione, o eliminarla. La latinista é attiva su Instagram, dove conta un seguito stimato sul social di 14,9mila follower.

Cosa accadrà alla ballerina teenager e allieva di Raimondo Todaro, dagli iconici capelli ricci? Quali sorti attenderanno Megan ad Amici 22?

