Meghan e Kate a confronto/ Chi sarebbe la nuora preferita di Lady Diana?

Meghan e Kate a confronto nello speciale “D. Time – Il tempo di Lady D” dedicato all’indimenticabile Lady Diana. Dopo mesi di diatribe mediatiche e dichiarazioni al vetriolo sembrerebbe essere tornato il sereno tra William e Harry e le moglie Meghan e Kate. Stando alle indiscrezioni trapelate dalla stampa britannica, infatti, sarebbero in corso delle opere di rappacificazione tra Cambridge e i Sussex. Pace fatta quindi non solo tra fratelli, ma anche tra cognati. La rivelazione è arrivata da Stewart Pearce che dalle pagine del magazine Us Weekly ha rivelato: “So che i quattro stanno parlando tra loro tramite Zoom e FaceTime. Sono molti vicini l’uno all’altro. Le loro prospettive sul mondo sono fortemente personali, ma ciò che è significativo è il rispetto che nutrono l’uno per l’altro…“. Parole che lasciano presagire non solo un ricongiungimento, ma anche la possibilità che tra il ducato di Cambridge e quello di Sussex si sia ritornati come ai vecchi tempi. Una notizia bellissima per tutti gli appassionati della Corona britannica che arriva a pochi giorni dall’anniversario della morte di Lady Diana.

Harry e William, figli Lady Diana/ "Era la nostra mamma, la migliore al mondo"

Meghan e Kate dopo il litigio arriva il sereno?

Il Megxit, come è stato chiamato, è arrivato come un fulmine a ciel sereno con il Principe William preso alla sprovvista dalla decisione anomala del fratello. Harry e William si sarebbero riavvicinati già lo scorso luglio in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla madre Diana. “Hanno voltato pagina nel loro rapporto e iniziato la guarigione. Tutti intorno a loro sono emozionati nel vedere quanto siano stati vicini il giorno dello svelamento della statua“, aveva raccontato una fonte molto vicina ai fratelli. Se Lady Diana fosse ancora viva, sarebbe andata d’accordo con le due nuore, Meghan Markle e Kate Middleton? Secondo Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea (fratello minore di Carlo), sì: “Se lei fosse seduta con me in questo momento, so che direbbe: ‘Sono così orgogliosa di entrambi i miei ragazzi e delle meravigliose mogli che hanno scelto’, perché ognuna ha la sua voce”, ha detto la Duchessa di York, parlando con la rivista People.

