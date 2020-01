Meghan Markle Vs la Regina?/ Caprarica: “‘La Meghixit è una grande buffonata!”

Meghan Markle contro la Regina Elisabetta? A quanto pare le due oggi dovrebbero riunirsi ma, per una serie di impegni, potrebbero limitarsi a sentirsi al telefono. Federico Gatti ospite di Federica Panicucci a Mattino5 rivela che le due si sentiranno al telefono e che forse non scopriremo molto presto cosa si diranno, fatto sta che in Inghilterra si parla già di Meghixit e del principe Harry in balia della cattiva attrice arrivata a Londra prendendo il miglior rampollo disponibile e di averlo portato via da casa sua. Sembra un po’ un favola che piace raccontare ai detrattori di Meghan Markle che continua a ribadire che sarà indipendente economicamente con la sua famiglia ma senza mai staccare la spina chiaramente come vorrebbero alcuni. I due hanno rinunciato al titolo di Duchi ma sono andati a registrarlo come marchio per una serie di oggetti, maglie e souvenir che potranno fruttare migliaia di euro.

MEGHAN VS LA REGINA? SOLO UNA MOSSA PUBBLICITARIA O QUALCOSA DI PIU’?

A tutto questo va sommato il patrimonio personale di Harry (tra i soldi che le ha lasciato Diana, quelli avuti dalla sua bisnonna e quelli guadagnati nell’esercito) e quello di Meghan Markle tra lavoro sul set e blog. I due sicuramente non moriranno di fame ed è per questo che Antonio Caprarica a Mattino5 rilancia: “Tutto questo è una grande buffonata, sembra una trovata pubblicitaria, niente di più”. Tutti sono convinti che il grande annuncio in realtà avrà poche conseguenze sulla vita di Meghan Markle ed Harry anche se Carlo minaccia di portare via al figlio la paghetta da 3 milioni all’anno che arriva dalla Cornovaglia. Come finirà questa storia e cosa si diranno Meghan e la Regina oggi al telefono?

