Meghan Roche è la nuova fidanzata di Leonardo Di Caprio?/ Pizzicati insieme ad Ibiza

Leonardo Di Caprio e la modella Meghan Roche flirt in corso? Lo scoop

Ormai è cosa comune pensare che Leonardo di Caprio abbia un debole per le modelle molto più giovani. In effetti, sembra che nel cuore dell’attore Premio Oscar potrebbe esserci un’altra top model. Si tratta di Meghan Roche, 26 anni più giovane della star di Hollywood, nata e cresciuta a Yardley, in Pennsylvania.

Raffaella Carrà, com’è morta?/ Il tumore ai polmoni che l'ha uccisa

I due sono stati avvistati insieme su uno yatch ad Ibiza, in atteggiamenti intimi. Al momento non ci sono foto di coppia ufficiali, ma è chiaro che qualcosa bolle in pentola. Meghan Roche è entrata nel mondo della moda già a 15 anni, firmando un contratto con l’agenzia Women Management. Fare la modella non era però il suo sogno: “Ero il classico maschiaccio. Indossavo pantaloncini e scarpe da basket e uscivo solo con ragazzi” dichiarava al magazine Fashion Week Daily.

Segregata per 20 anni a Campobasso/ Legale imputati: “Dobbiamo aspettare indagini”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Roche (@meghanroche)

Leonardo Di Caprio e Camila Morrone si sono lasciati: cosa è successo

La relazione tra Leonardo Di Caprio e Camila Morrone è finita nel 2022, dopo ben cinque anni d’amore. La coppia si passava 23 anni, ma non è mai stato un problema per loro la differenza d’età. I due si sono innamorati nel 2018, ma hanno ufficializzato la relazione solo due anni dopo.

Stando alle cronache rosa, Leonardo Di Caprio e Camila Morrone erano già in crisi da tempo. I sospetti hanno iniziato a circolare dopo una paparazzata che mostrava l’attore molto provato, in seguito una discussione piuttosto accesa con la fidanzata che avrebbe tentato di calmare. I diretti interessati non hanno mai parlato pubblicamente della fine della loro storia, ma sembra che il Premio Oscar, di recente, abbia iniziato a frequentare Meghan Roche.

Viola Valentino si candida per il GF Vip 8?/ "Parteciperei pure, ma con gente normale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA