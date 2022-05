Megyn Kelly, chi è?/ La denuncia contro Roger Ailes per molestie sessuali e le accuse della vedova

Chi è Megyn Kelly? Carriera e vita privata

Megyn Marie Kelly è una giornalista, conduttrice televisiva e avvocata statunitense. E’ nata nel 1970 e la sua adolescenza fu segnata dalla morte del padre, quando lei aveva solo 15 anni. Si laurea in giurisprudenza e per un po’ di tempo esercita la sua professione di avvocato, scrivendo anche alcuni articoli. Nel 2003 Megyn si trasferisce a Washington, dove viene assunta dall’ABC per la WJLA-TV come reporter e segue eventi importanti come le elezioni presidenziali del 2004. Poi, in quello stesso anno, viene assunta a Fox News e si dedica agli spazi del programma inerenti alla legge, lavorando anche come conduttrice.

Il momento di maggiore successo è arrivato quando nel 2012 la giornalista, durante la conduzione delle elezioni presidenziali, ha anticipato che Obama avrebbe ottenuto un secondo mandato. Nel 2016 invece, sempre nel periodo delle elezioni presidenziali, ha avuto un dibattito con Donald Trump che è stato molto discusso e diffuso. Riguardo la sua vita sentimentale, la donna aveva sposato il medico Daniel Kendall ma i due hanno divorziato nel 2006. Poco dopo si è innamorata di Douglas Brunt, uno scrittore e insieme a lui ha condiviso un matrimonio, nel 2008 e i suoi tre figli: Edward, Yardley e Thatcher.

Magyn Kelly denuncia il suo capo per molestie sessuali

Anni fa la conduttrice Gretchen Carlson ha denunciato il leader di Fox News (Roger Ailes) di molestie sessuali. Una situazione delicata che poteva andare a buon fine solo con il supporto di altre donne, che fortunatamente c’è stato. Nel luglio del 2016 anche Megyn Kelly ha affermato che Roger Ailes ha usato nei suoi confronti comportamenti inappropriati di natura sessuale. L’unione di alcune donne e l’importante testimonianza di Kelly portarono alle dimissioni di Ailes e al risarcimento in denaro delle vittime. La giornalista fu criticata perché in un primo momento aveva mantenuto il silenzio in merito alla questione, ma stava solo meditando. Il suo successo e la sua posizione lavorativa (molto più alta rispetto a quella della Carlson), misero Ailes alle strette, proprio perché, nessuno poteva parlare di vendetta per opportunità negate.

A distanza di tempo la vedova di Ailes e il figlio hanno sostenuto che Megyn Kelly aveva inventato tutto, solo perché in quel periodo Ailes aveva minacciato di licenziarla. Le polemiche sul caso restano solo supposizioni infondate. La verità è venuta a galla e la solidarietà femminile ha avuto un ruolo talmente importante da aver ispirato il regista Jay Roach per la creazione del film Bombshell-la voce dello scandalo.











