Mel B rivela di essere stata cacciata dal gruppo WhatsApp delle Spice Girls: cos’è successo

Mel B, Geri Halliwell, Melanie C, Emma Bunton e Victoria Beckham, meglio note come le Spice Girls, sono state e sono ancora oggi un gruppo femminile iconico per la storia della musica mondiale. Nonostante siano lontane dalle scene ormai da anni, le cinque cantanti sono sempre in contatto, anche attraverso WhatsApp, dove hanno un gruppo tutto dedicato alle Spice. Proprio questo gruppo è finito sotto i riflettori per le dichiarazioni recentemente rilasciate da una di loro: Mel B.

Ospite dello show di Sky Max Never Mind The Buzzcocks, Mel B ha infatti rivelato di essere stata cacciata dal gruppo WhatsApp delle Spice Girls. “Vengo dal Nord dell’Inghilterra e dico sempre ciò che penso. Continuavo a dire alle ragazze: ‘Dobbiamo tornare in tour’. Mi hanno cacciata perché sono delle teste di c***o”, sono state le parole della cantante che, nemmeno a dirlo, in poche ore hanno fatto il giro del web, scatenando centinaia di reazioni e anche critiche.

Mel B, interviene il portavoce dopo il caos scatenato dalle sue dichiarazioni

Di fronte alla reazione forte del popolo del web, il portavoce di Mel B è intervenuto pubblicamente, chiarendo le dichiarazioni della cantante all’Independent, come riporta Novella 2000: “La sua non era un’offesa. – ha spiegato l’uomo – Non voleva insultare nessuno, è stata semplicemente una frase fatta con il tipico umorismo di Brown e non per cattiveria verso quelle che non sono solo colleghe, ma anche amiche”. Non ci sono stati commenti, al momento, da parte delle altre Spice Girls.