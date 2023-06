Mel Gibson, pronta docu-serie su Jeffrey Epstein?/ Incentrata su sfruttamento minorile

L’attore americano Mel Gibson, divenuto famosissimo in tutto il mondo per il suo ruolo in Arma Letale, starebbe per girare un documentario, o meglio, una docu-serie, che sta già facendo un gran discutere visto che sarebbe incentrata sulla vita di Jefferey Epstein. Nelle ultime ore, come riferito da Movieplayer, su Twitter è divenuto virale il rumor secondo cui Mel Gibson si starebbe concentrando sullo sfruttamento sessuale dei bambini su scala globale per il suo prossimo progetto, tenendo conto che il mercato nero ha un valore di diversi miliardi di dollari e coinvolgerebbe vari Paesi.

Migliaia le celebrità e le persone che hanno espresso il proprio sostegno a Mel Gibson, chiedendo inoltre quanto fossero vere queste indiscrezioni diffuse da Tim Ballard, fondatore dell’ente di beneficienza anti-tratta di esseri umani chiamato Operation Underground Railroad (O.U.R.). Quest’ultimo in occasione di una conferenza stampa, ha infatti raccontato di un colloquio avuto con Mel Gibson: “Ho detto a Mel: ‘Devi aiutarmi. Questo sarà costoso. Non ti chiederò una donazione diretta, ma puoi aiutarmi a filmare tutto? Quattro mesi dopo, quello che pensavo sarebbe stato forse un documentario sul traffico di bambini in Ucraina si è trasformato in una docu-serie in quattro parti, che è quasi completa”.

MEL GIBSON, DOCU-SERIE SU SFRUTTAMENTO MINORILE E EPSTEIN: LE PAROLE DI MATT WALLACE

La notizia è divenuta virale nel giro di breve tempo, diffusa da diversi personaggi famosi, a cominciare dall’influencer Matt Wallace, che ha fornito ulteriori dettagli in merito alla docu-serie su cui Mel Gibson sarebbe al lavoro, spiegando che l’argomento principale sarebbe Jeffrey Epstein, il noto miliardario americano che si è suicidato in carcere dopo essere stato accusato di sfruttamento minorile.

“Si dice che Mel Gibson stia realizzando una docu-serie – si legge infine su Leading Report – in quattro parti sul mercato del traffico di minori, che coinvolge paesi come l’Ucraina, del valore di 34 miliardi di dollari”.

