Melissa Greta Marchetto, chi è fidanzato calciatore?/ Giletti “Forse della Juventus…”

Melissa Greta Marchetto è fidanzata con un calciatore. A rivelarlo è stato Massimo Giletti in diretta a Non è l’Arena, mentre si parlava della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ripercorrendo la storia da favole dei due, il conduttore ha chiesto quanto valesse il binomio calciatore-letterina, anche in virtù del fatto che la sua ospite ha partecipato a Quelli che il calcio. «Lo chiedi a me? Io…», ha risposto imbarazza Melissa Greta Marchetto. Allora Giletti si è giustificato spiegando che glielo aveva chiesto perché a Quelli che il calcio aveva conosciuto molti parenti dei calciatori.

«Diciamo che unisce due mondi a cui l’italiano è molto legato, televisione e calcio. Quindi, è inevitabile che l’italiano si appassioni a queste storie. Poi per il resto, io ci ho visto dell’amore all’inizio», ha subito ripiegato soffermandosi sul caso dell’ex calciatore della Roma. Ad un certo punto interviene Massimo Giletti col colpo di scena: «Ma Melissa mi hanno detto che è fidanzata con un calciatore…». Ancor più imbarazzata la conduttrice radiofonica e televisiva ha risposto: «Qualcuno ha fatto la spia? Sì, ma non l’ho conosciuto a Quelli che il calcio».

CHI È IL FIDANZATO CALCIATORE DI MELISSA GRETA MARCHETTO?

Subito è partita la caccia al fidanzato di Melissa Greta Marchetto: di chi si tratta? Chi è il calciatore a cui è legata? «Mi piace vivere la mia vita privata al di fuori delle telecamere. Sono scelte, si può fare, lo confermo», ha precisato lei. Scherzosamente le hanno chiesto se fosse Francesco Totti, allora lei ha scherzato: «No, mi dicono che sia già impegnato, non lo conosco, anche se sono romanista». Allora Fulvio Abbate ha svelato un retroscena: parlando della festa in cui compare anche Noemi Bocchi, ha saputo da Melissa Greta che non conosce quel locale. «Io sto con un romano», le avrebbe detto. «Viste le prestazioni della Juventus, temo che abbia una frequentazione con un calciatore della Juventus». A quel punto Melissa Greta Marchetto ha risposto: «No, io non c’entro, potete stare tranquilli. Non è colpa mia, ci sono altri grossi problemi». Ma così sembra confermare la relazione con un calciatore bianconero? A fine puntata Giletti è tornato a chiederle: «Mi dica chi è, se gioca nell’Inter, nel Milan…». E lei: «No, nessuna di queste».

