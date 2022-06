Melissa Hamilton/ La solista del Royal Ballet vorrebbe sposarsi e diventare mamma

Melissa Hamilton, carriera e vita privata

Melissa Hami0lton è una ballerina britannica, la prima solista del Royal Ballet di Londra. Classe 1989, ha iniziato a ballare quando aveva solo 4 anni e ha frequentato diverse scuole di danza. A 16 anni le assegnarono una borsa di studi e iniziò a studiare all’Elmhurst Ballet School di Birmingham, dove si è formata per due anni. Le era stato detto che non sarebbe stata al livello di altri ma Masa Muchamedov ha confidato in lei, l’ha seguita e dopo dieci mesi Melissa ha vinto allo Youth American Grand Prix come esordiente.

Ha lavorato con artisti importanti tra cui Roberto Bolle, era stata ospite del “Roberto Bolle and Friends” a Torino, e poi nel 2022 è stata nuovamente ospite di Roberto Bolle a “Danza con me”. Riguardo alla sua vita privata, Melissa è fidanzata con Michael Christou, designer d’interni e cofondatore di una società di sviluppo immobiliare. Sul loro primo incontro la ballerina ha dichiarato: “Non è un ballerino, è un essere umano normale. Lo conoscevo da sei anni tramite amici in comune e ci siamo rimessi in contatto un anno fa”.

Melissa Hamilton aveva già collaborato con Robero Bolle e nell’edizione di “Danza con me” 2021, la ballerina doveva essere sul palco insieme a lui e altri artisti. A causa della quarantena e della chiusura dei voli internazionali, non ha potuto partecipare e Bolle, molto dispiaciuto aveva rilasciato una dichiarazione in merito: “A causa delle quarantene obbligatorie per i viaggi internazionali non vedrete i ballerini stranieri che hanno sempre preso parte al mio programma. Come l’inglese Melissa Hamilton, che avevo già invitata, ma che purtroppo non è riuscita ad arrivare”.

Per fortuna nel 2022, Melissa è riuscita a salire sul palco di “Danza con me” insieme al ballerino. I due hanno danzato sulle note di “Borderlands” di Wayne McGregor. Di recente la ballerina ha dichiarato che oltre ad essere molto contenta dei suoi successi lo è anche della sua relazione sentimentale, tanto che si dichiara aperta ad un possibile passo importante come il matrimonio o addirittura a diventare madre: “Non è nell’orizzonte immediato ma la relazione mi ha portato in un’altra pianura. Una volta non vedevo mai i bambini come un’opzione; ora sono aperta a questo”.











