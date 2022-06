Roberto Bolle/ Polemica sui ballerini russi: nessuna replica a Steve La Chance ma…

Questo pomeriggio torna sulle reti Mediaset l’appuntamento con “Verissimo” che, terminata la stagione ufficiale, si ripropone nell’oramai classico format estivo con le repliche dei momenti salenti o comunque più emozionanti andati in scena nel salotto di Silvia Toffanin: e per la puntata che ci apprestiamo a vedere su Canale 5, a partire dalle ore 16:30, sarà riproposta anche l’interessante ospitata che ha visto protagonista il ballerino e conduttore televisivo piemontese Roberto Bolle.

Come si ricorderà, in occasione della sua apparizione a “Verissimo” qualche tempo fa, il 47enne originario di Casale Monferrato (Alessandria), noto per essere il primo ballerino contemporaneamente “étoile” al Teatro della Scala di Milano e dell’American Ballet Theatre di New York (di cui è “principal dancer”), aveva smentito le voci circa un possibile ritiro dalle scene pur ammettendo che un vecchio infortunio avuto da bambino e i cambiamenti del suo fisico gli imponessero ora una attenzione maggiore nel lavoro che fa quotidianamente. E, a dimostrazione di ciò, Bolle ha in programma diversi impegni nei prossimi mesi, a partire dal “Nervi Music Ballet Festival” dove porterà in scena il suo gala dal nome “Bolle and Friends”, assieme ad altri importanti appuntamenti in cartellone come la presenza di Antonio Gades e Carlos Saura oltre ai corpi di ballo dei Teatri dell’Opera e Balletto di Kiev, Kharkiv, Odessa e Lviv.

ROBERTO BOLLE, NESSUNA REPLICA AL POST (CANCELLATO) DI STEVE LA CHANCE SU…

E proprio a proposito dell’Ucraina e del conflitto bellico che, per mano russa, sta devastando il Paese si è consumata di recente una polemica a distanza tra lo stesso Roberto Bolle e Steve La Chance. Infatti il suo 60enne collega, ballerino statunitense nonché rinomato insegnante, ha criticato l’étoile della Scala di Milano per aver escluso dal suo spettacolo i ballerini russi che si sono schierati a favore della criminale invasione dell’Ucraina voluta dal Cremlino. “Non inviterò al mio spettacolo, non hanno colpe ma è giusto dare un segnale politico” aveva spiegato Bolle con una sorta di cambio di rotta rispetto a qualche mese fa.

La scelta, approvata da molti, tuttavia non è piaciuta al coreografo americano che si è scagliato contro Bolle attraverso un duro post sui social, poi cancellato. Troppo tardi, dato che in questi casi la toppa è sempre peggio del buco: “Con gli str… che ci sono in Italia potremmo illuminare il mondo” aveva scritto fuori di sé La Chance, accortosi per fortuna in fretta di essere andato oltre nella sua critica. A detta di molti l’intemerata del coreografo era rivolta proprio al collega italiano dato che aveva proprio ripostato le sue parole, ‘reo’ a suo dire di aver escluso dal suo spettacolo quei ballerini russi che si erano schierati a favore del regime di Vladimir Putin e delle sue scelte in campo militare. Al momento la polemica è finita lì e Bolle non ha voluto replicare, anche se il passo indietro di La Chance e il frettoloso ‘delete’ paiono averla già chiusa.











