Roberto Bolle è gay?/ Nessun coming out, ma sul fidanzato: “Quando l’amore arriva…”

Nell’appuntamento di questo pomeriggio con “Verissimo” (Canale 5, ore 16:30), prima puntata della serie di repliche estive del rotocalco rosa condotto da Silvia Toffanin e terminato la scorsa settimana, sarà di scena Roberto Bolle. Infatti verrà riproposta quest’oggi la recente ospitata del 47enne ballerino piemontese ed étoile della Scala di Milano e con l’occasione è inevitabile che i riflettori si riaccenderanno sul privato e la vita sentimentale del 47enne artista e conduttore televisivo originario di Casale Monferrato. Ma Roberto Bolle è gay? E come mai ha deciso di mantenere un così stretto riserbo sull’argomento? Come sappiamo, nonostante da qualche anno diversi magazine di gossip e siti specializzati in cronache rosa parlino con certezza dell’orientamento sessuale di Bolle, il diretto interessato non ha mai fatto un vero e proprio coming out in tal senso, né ha mai detto di essere fidanzato.

Infatti il ballerino ha più volte spiegato che non è mai stata e mai sarà la sua natura quella di parlare in pubblico del proprio privato: anzi una volta ha anche accennato a quella che secondo lui è una “curiosità morbosa che non fa bene a nessuno e non è ciò che le persone e i giornali dovrebbero cercare da me”. Non solo, per mettere un punto sulla questione Bolle ha anche spiegato una volta che quello “spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante”, aggiungendo che quella sfera privata vorrà sempre custodire gelosamente. In una recente intervista al settimane Oggi però ha assicurato che la sua vita non è solo la danza: “La vita fuori dalla danza? C’è anche quella, certo”. Non si è però sbilanciato su un eventuale fidanzato, nonostante le voci si rincoranno.

ROBERTO BOLLE GAY? NESSUN COMING OUT, MA ECCO CHI SAREBBE IL SUO FIDANZATO…

Ad ogni modo, se già in passato gli erano state affibbiate delle liaison amorose confermate da qualcuno, pare che di recente Roberto Bolle abbia una frequentazione: poco per dire se sia ufficialmente fidanzato, ma lo scoop realizzato lo scorso anno dal settimanale “Chi”, con tanto di foto, suggerirebbe che il misterioso compagno dell’artista sarebbe tale Daniel Lee, britannico e già direttore creativo della griffe Bottega Veneta, nonché designer molto quotato. A dire la verità i rumors su una relazione tra i due si inseguivano da qualche tempo .

Era infatti il 2020 quando Dagospia li aveva ‘beccati’ nel corso di una vacanza a scambiarsi delle tenere effusioni: insomma, manca l’ufficialità, anche per via del silenzio degli ultimi mesi, ma Daniel pare essere il partner di Bolle. Di origini inglesi e nato nel 1984, e quindi più giovane di Bolle, Lee è noto per aver lavorato in passato con nomi del calibro di Maison Margiel, Donna Karan e Balenciaga, mentre per Céline è stato direttore del “Ready to Wear Design”. Dopo aver contribuito a rilanciare pure il brand di Bottega Veneta, Lee pare sia stato pure l’eminenza grigia dietro la vittoria del marchio di ben 4 premi ai British Fashion Awards del 2019.

ROBERTO BOLLE FIDANZATO? “SE L’AMORE ARRIVA…”

Tornano alla recente intervista al settimanale Oggi, Roberto Bolle ha ribadito un aspetto importante per costruire un rapporto di coppia: “Chi non capisce che il mio lavoro è il mio primo pensiero non può che avere un ruolo marginale nella mia vita”. Una posizione severa, ma giusta per lui: “Se la danza non fosse la mia priorità non potrei fare le cose che faccio”. Ma la danza, appunto, non è tutto: “L’amore è la forza che ispira la mia vita”. Ecco, appena esce fuori l’argomento, Roberto Bolle mette subito un freno sul tema fidanzato: “Ci sono tante forme di amore: la famiglia, gli amici, i colleghi che stimo…”. Però quando gli viene chiesto com’è da innamorato, replica: “Diciamo che non sono uno che perde la testa”.

Non esclude, comunque, che l’amore lo aiuti a danzare meglio: “Ci sono state relazioni importanti che attraverso la gioia, la sofferenza, mi hanno fatto crescere, anche come artista. La mia forza, in realtà, nasce più da altri affetti. Ma se l’amore arriva, non puoi dire di no”. Infine, viene chiesto a Roberto Bolle se attualmente sia innamorato e quindi fidanzato, ma non risponde. “Bolle mi sorride, poi fissa il soffitto, il bracciolo della sedia, le sue mani. Zitto”, scrive il giornalista. Ma conferma di essere felice.











