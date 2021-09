Melissa Satta e il nuovo fidanzato Mattia Rivetti a Venezia/ Matrimonio in famiglia

Ormai non ci sono più dubbi: nel cuore della bella Melissa Satta c’è un nuovo amore. Archiviata la storia con Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox, l’ex velina è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore: Mattia Rivetti. I due sono sempre più innamorati e affiatati, tanto che insieme si sono recati nella bella Venezia per partecipare ad un matrimonio: quello tra Camilla Rivetti e Matteo Mauri.

Francesca Cipriani, ultimi acquisti primi del Grande Fratello Vip 6/ Costume rosso...

Nozze in famiglia, dunque, per Matteo, che ha presentato all’intera famiglia la sua compagna proprio in occasione di questo lieto evento. La coppia, dunque, come fa sapere Gossip.it non è in laguna per la Mostra del Cinema, ma per il matrimonio nella famiglia di lui. Entrambi sono elegantissimi: la showgirl 34enne tiene sotto braccio il compagno vestita di un bellissimo abito lungo color pesca.

Jean-Paul Belmondo è morto/ Attore aveva 88 anni: vinse Leone d'Oro alla carriera

Melissa Satta e Mattia Rivetti, la coppia fa sul serio!

Ricordiamo che Mattia Rivetti è uno dei nipoti di Carlo Rivetti, ex patron del brand Stone Island, venduto poi a Moncler, oggi presidente del Modena Calcio. Il gossip ci svela che il primo incontro con Melissa Satta sarebbe arrivato alcuni mesi fa,nel gennaio 2021. A farli incontrare un amico in comune, Renzo Rosso. Inizialmente si è trattato di un’amicizia, poi però qualcosa è iniziato a cambiare nel loro rapporto, trasformandoi in un sentimento. Quell’amicizia è diventata una relazione ad oggi stabile, tanto che Melissa ha partecipato con Mattia al matrimonio di famiglia, rendendo ufficiale la sua nuova storia d’amore anche in questo senso.

LEGGI ANCHE:

Klaus Davi "Obbligo vaccinale? Arruoliamo servizi segreti"/ Meluzzi "Raccapricciante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA