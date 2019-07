Melissa Satta e Kevin Prince Boateng di nuovo insieme/ L’amore con un mazzo di rose

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme. Come nella più classica trattativa di calciomercato estivo, manca ancora l’ufficialità, la firma e la fumata bianca, ma numerosi indizi in queste ultime settimane fanno presagire il ricongiungimento della nota coppia. Da qualche giorno a questa parte, infatti, i due sono riapparsi insieme sui social, compreso il piccolo Kevin Maddox, il loro figlio: foto di famiglia, appuntamenti galanti, corse assieme, e paparazzate varie. A togliere ogni dubbio, l’ultima stories pubblicata su Instagram dall’ex velina, nonché ex fidanzata di Bobo Vieri, che ha mostrato un enorme mazzo di rose rosse, donatele appunto dall’ex centrocampista del Milan. Melissa e Kevin Prince si erano lasciati lo scorso inverno, e la causa del loro divorzio non fu mai chiarita fino in fondo: forse un semplice affievolirsi dell’amore, forse altro chi lo sa, fatto sta che i due, a meno di sei mesi di distanza, fanno nuovamente coppia fissa.

MELISSA SATTA E KEVIN PRINCE BOATENG DI NUOVO INSIEME

Pochi, come ricorda l’edizione online di Oggi, coloro che avevano scommesso sul ritorno di fiamma della bella shwogirl italo-americana, e del calciatore, ma in queste ore si sono dovuti ricredere. Come detto sopra, che qualcosa stesse per succedere lo avevamo capito ormai da giorni, a cominciare dalle paparazzate in Sardegna, con i due che sono stati fotografati assieme su uno yacht mentre ridevano, scherzavano, giocavano, si tuffavano, e soprattutto, mostravano grande complicità. Una vacanza che probabilmente ha suggellato il ritorno dell’amore fra Melissa e Kevin, che altrettanto probabilmente, non era mai svanito, ma semplicemente addormentato, messo in stand-by, in attesa di un ritorno di fiamma. I due, al di là dell’amore ri-sbocciato, appaiano in formissima, con due fisici scolpiti come non mai, nonostante gli anni passino. E pensare che dall’ufficialità dell’addio sono passati solo due mesi: a maggio, infatti, Melissa Satta rilasciò la prima intervista ufficiale in cui confermò i rumors precedenti “E’ finita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA