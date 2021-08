Melissa Satta e Mattia Rivetti fidanzati/ Lei pubblica la prima foto di coppia

Bellissima, sorridente e in splendida forma, Melissa Satta pubblica tra le storie di Instagram la prima foto con Mattia Rivetti, l’uomo che avrebbe conquistato il suo cuore e che frequenterebbe da qualche tempo. In vacanza, la showgirl, continua ad aggiornare i fans sui momenti di relax che si sta condendo prima del ritorno a Milano. Tra le tante foto pubblicate tra le storie di Instagram, spunta quella in cui Melissa sorride mentre è con Mattia Rivetti. Sorrisi che sfoggia anche l’imprenditore che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex velina. Tornata single dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng con cui ha avuto il figlio Maddox, la Satta ha trovato nuovamente l’amore? Per il momento, da parte della showgirl non è arrivato nessun commento. Dalla foto pubblicata, tuttavia, traspare la sua serenità.

Melissa Satta di nuovo innamorata?

La foto pubblicata da Melissa Satta insieme a Mattia è stata scattata a Saint Tropez dove si trova per le vacanze estive insieme anche ad alcuni amici. Non è stato facile per Melissa Satta affrontare la fine di un grande amore come quello vissuto con Kevin Prince Boateng, ma il tempo sistema tutte le ferite ed oggi Melissa è nuovamente serena come mostra lei stessa nelle foto pubblicate sui social. Merito dell’amore che ogni giorno le dona il figlio Maddox a cui dedica tutto il suo tempo. Ora, nella sua vita, pare ci sia anche un nuovo amore. Discreta e riservata, la Satta preferisce non commentare e godersi il momento di serenità. I fans, nel frattempo, le augurano di essere felice e di verderla presto in tv.

