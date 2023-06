Melissa Satta si mostra senza trucco sui social/ Insulti dal web: “Al naturale sei mostruosa come noi”

Melissa Satta si mostra al naturale sui social: web la insulta

Melissa Satta si è mostrata senza trucco, in occasione di un tutorial per Vogue Italia, per un make-up estivo. La modella, apperendo al naturale, ha diviso il web che in buona parte l’ha insultata e criticata per le sue imperfezioni.

“Un makeup naturale e glowy, dalle vibes estive è quello che propone @MelissaSatta nel nuovo episodio di #BeautySecrets. Step dopo step scopri come realizzare un trucco perfetto per le giornate della bella stagione che si trasforma in makeup ideale anche per la sera. Il tocco magico? La matita occhi che definisce e incornicia lo sguardo! Guarda la puntata completa al nostro link in bio” scrive Melissa Satta sui social. Quello che non si sarebbe mai aspettata, sono i commenti di molti utenti: “Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali” e ancora: “Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi“, “Prima vi ritoccate, poi avete bisogno anche di trucco, che senso ha?“. Una pioggia di critiche, dunque, per la modella che si è semplicemente mostrata nella sua naturalezza e imperfezione.

Kevin Prince Boateng, ex fidanzato di Melissa Satta: l’ha tradita?/ "Sono arrivati insulti e io…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Italia (@vogueitalia)

Melissa Satta e il monologo a Le Iene: “Io vittima di sessismo e insinuazioni”

Melissa Satta non è estranea agli insulti e alle critiche sul web, tanto che la modella ha dedicato alla questione un intero monologo a Le Iene. La showgirl è finita nel mirino del web a causa della sua storia con il tennista Matteo Berrettini: “Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso”

Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme a Montecarlo/ Critiche al tennista: "Che brutta fine hai fatto"

E ancora: “Un importante quotidiano ha titolato: “Melissa Satta porta sfortuna”. Un titolo che non solo è inaccettabile, ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato.“Cherchez la femme” scriveva Dumas più di 160 anni fa, e questa espressione purtroppo descrive ancora molto bene la tentazione irresistibile, quando qualcosa nella vita di un uomo va storta, a dare la colpa alla sua donna, alla strega capace di prosciugargli talento e buona sorte”.

LEGGI ANCHE:

Melissa Satta e Matteo Berrettini in crisi?/ Lei sola sul red carpet di Cannes

© RIPRODUZIONE RISERVATA