Melissa Satta, chi è e carriera: dagli esordi nella moda alla televisione

C’è anche Melissa Satta nel parterre di ospiti che oggi pomeriggio, domenica 1 dicembre 2024, si racconteranno nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, tra carriera e vita privata. Celebre showgirl del piccolo schermo, è nata nel 1986 a Boston, figlia di genitori italiani di origine sarda ma emigrati nel Nord America per lavoro. I primi sprazzi di carriera risalgono alla sua adolescenza quando, circa sedicenne, debutta come modella per un’agenzia cagliaritana prima di fare il grande salto e trasferirsi a Milano.

Nella sua carriera da modella, Melissa Satta ha partecipato al concorso di bellezza Miss Muretto nel 2003 e negli anni successivi ha più volte calcato le passerelle della Milano Fashion Week, collaborando anche per diversi brand come Calzedonia e Stroili. Sino al debutto in televisione nel 2005, come valletta di Teo Mammucari in Mio fratello è pakistano su Canale 5, con il quale ha collaborato come co-conduttrice anche nel game show Primo e ultimo su Italia 1.

Melissa Satta, il boom come Velina e la vita privata

Ma la più importante opportunità televisiva arriva nel 2005, quando Melissa Satta viene selezionata come Velina di Striscia la Notizia al fianco della collega Thais Souza Wiggers, ruolo ricoperto fino al 2008. In tv si è poi avvicinata al mondo sportivo, diventando co-conduttrice di Controcampo nel 2009/10 e di Tiki Taka tra il 2013 e il 2018, sbarcando poi a Sky Calcio Club nel 2021/22. Da segnalare anche alcune esperienze da attrice, come in alcuni episodi della miniserie tv Il giudice Mastrangelo del 2006 e nel film di Jerry Calà Vita Smeralda dello stesso anno.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Melissa Satta, in passato ha avuto importanti relazioni con Daniele Interrante e Christian Vieri, sino all’incontro con il calciatore Kevin-Prince Boateng nel 2011, con il quale si è sposata nel 2016 e dal quale ha avuto un figlio, Maddox, due anni prima, sino alla rottura consumatasi nel 2019. In seguito l’ex Velina è stata sentimentalmente legata al tennista Matteo Berrettini tra il 2023 e il 2024, mentre ora vive una storia d’amore al fianco di Carlo Gussalli Beretta, suo attuale fidanzato.