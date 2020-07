Meloni “Fatto incita a sparare contro FdI”/ “Travaglio: colpa tua se mi colpiscono?”

Nell’articolo pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano a firma Alessandro Robecchi si parte da una recente notizia di cronaca – il consigliere FdI Vaccarin che si fa la foto con la divisa nazista – per arrivare a lanciare una durissima critica contro Giorgia Meloni e l’intero board di Fratelli d’Italia: non poteva dunque mancare la replica dell’ex Ministro della Gioventù con un breve video su Instagram dove scatena la furia contro il direttore del Fatto Marco Travaglio. E così il giorno dopo il poco elegante “Giorgio Covid” scritto dal direttore contro il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è ancora il quotidiano fondato da Antonio Padellaro ad entrare nell’occhio del ciclone: «Ancora oggi il Fatto Quotidiano riprende la bizzarra notizia secondo cui Fratelli d’Italia sarebbe partito nostalgico del regime fascista: non mi stupisce e non mi colpisce, noi ci battiamo per avere libere elezioni e per il rispetto della Costituzione italiana».

Nell’articolo di Robecchi sulla lunga disamina sul “caso Vaccarin” il titolo è già eloquente: “Fascismo. È l’acqua in cui sguazzano la sora Meloni e i suoi Fratelli d’Italia”: «ripeto, non mi stupisce l’articolo ma due frasi inserite dentro che non posso tacere: la prima dice che noi cerchiamo di allontanare i sospetti di fascismo ma è inutile visto che ‘tre indizi fanno una prova, dieci indizi fanno una certezza e dopo cento indizi dovrebbero intervenire i partigiani del Cln con lo schioppo”».

L’IRA DELLA MELONI SU TRAVAGLIO E IL FATTO

La seconda frase è ancora più dura e chiude l’articolo sul Fatto: «quella retorica, un po’ grottesca e molto ignorante, risibile e feroce, è l’acqua in cui nuota Fratelli d’Italia, gli slogan fascisti e i vestiti da gerarchi sono il plancton di cui si nutre, e non si è mai visto un pesce svuotarsi l’acquario da solo. Bisognerebbe aiutarlo come l’altra volta, settantantacinque anni fa». Ecco che la Meloni su Instagram esplode: «voglio chiedere a Marco Travaglio se lo ritiene normale: se consideri normale che su un quotidiano nazionale si inneggi a sparare contro membri di Fratelli d’Italia e si inviti a fare come si fece contro i fascisti 75 anni fa, chissà magari appendendo la Meloni a testa giù a Piazzale Loreto?».

La leader di FdI chiede al quotidiano e al giornalista Travaglio una parola chiara, «perché questa è chiara violenza e istigazione all’odio: qui il limite è stato superato». Nel dibattito scatenatosi sui social dopo l’articolo del Fatto Quotidiano, l’ex deputato FdI Guido Crosetto, sempre piuttosto moderato anche negli scambi con colleghi dell’opposizione, sottolinea «Il Fatto Quotidiano invita ad uccidere la Meloni e sparare contro gli esponenti di FDI? Penso che si sia superata la misura ed una linea di non ritorno. Penso che Il Quirinale, Montecitorio e il Senato e tutti i partiti, debbano dire qualcosa».





