Vladimir Putin, diretta video discorso Russia/ Guerra in Ucraina, scontro con NATO e…

DISCORSO PUTIN ALLA RUSSIA: ORARIO E INFO, LA DIRETTA VIDEO STREAMING

È cominciato in questi minuti il discorso del Presidente Vladimir Putin sullo stato della nazione all’Assemblea Federale di Russia: in diretta video da Mosca, il leader russo torna a rivolgersi ai parlamentari per la prima volta dopo l’aprile 2021. Politicamente e in termini internazionali, nel mezzo è cambiata un’era geologica rispetto a due anni fa: la TASS ha anticipato che i punti salienti del discorso di Putin saranno inevitabilmente “l’operazione speciale in Ucraina”, le implicazioni economiche e lo scontro ormai a tutto campo con l’Occidente.

La cerimonia per il discorso alla Russia si tiene alle ore 12 locali (le 10 in Italia, ndr) nella Gostiny Dvor a Mosca: la diretta del discorso del Presidente Putin dovrebbe durare all’incirca un’ora ma potrebbe anche sforare ben di più, come già accaduto in passato e anche negli ultimi 12 mesi con il discorso sull’annuncio della guerra in Ucraina, o per le annessioni dei territori dell’est ucraino. Tra i tanti ospiti nazionali – non sono previste autorità estere, né tantomeno la stampa internazionale – Putin ha voluto accanto oggi durante il discorso diversi militati impegnati nella guerra in Ucraina. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass: «Non sono stati invitati ospiti stranieri, ma ci saranno partecipanti all’operazione militare speciale». Qui la diretta video streaming del discorso di Putin con traduzione BBC – qui la diretta SkyTg24

COSA DIRÀ PUTIN NEL DISCORSO ALLA RUSSIA: LE ANTICIPAZIONI

C’è molta curiosità per l’incrocio che si avrà oggi quasi contemporaneamente sull’asse Mosca-Varsavia: il discorso del Presidente Putin sullo stato della nazione si contrapporrà a quello del Presidente Usa Joe Biden, impegnato nel tour di affari ad est dopo la storica visita ieri a Kiev presso il Governo Zelenksy. In mezzo, il “terzo incomodo”, ovvero la Cina, attesa con un piano di pace da presentare proprio a Mosca in queste ore. Il mondo guarda all’evoluzione della diplomazia internazionale con molto timore, specie per il rischio di una escalation continua che potrebbe portare ad una terza guerra mondiale tra Occidente e Russia-Cina.

«Tutta la nostra vita ruota attorno alla questione dell’operazione speciale. Pertanto, ovviamente, sarebbe ragionevole aspettarsi che il presidente vi presti molta attenzione», ha spiegato sempre Peskov anticipando parte del discorso che terrà in questi minuti il Presidente Vladimir Putin. Non solo Ucraina dicevamo, ma anche enfasi sarà data alla «situazione attuale legata all’operazione speciale», come l’economia, i temi sociali e i rapporti internazionali. Se ufficialmente fino ad ora non v’è stato un commento ufficiale di Putin sul viaggio di Biden a Kiev, è quasi certo che vi sarà un passaggio del discorso oggi dedicato: secondo il New York Times, il presidente russo potrebbe in queste ore «lavorare a modifiche al suo messaggio, per renderlo ancora più duro». Dello stesso avviso Tatiana Stanovaya, fondatrice della società di analisi politica R. Politik, che sul Guardian dice: «Mi aspetto che Putin possa essere estremamente aggressivo con l’Occidente. Per i russi quello che è avvenuto è solo un’ulteriore conferma che l’Occidente scommette sulla sconfitta strategica di Putin». Le primissime dichiarazioni di Putin nel suo discorso sembrano cercare però un tentativo di dialogo con l’Occidente: «è momento di cambiamenti radicali. Ul mondo moderno non può essere diviso tra Paesi civilizzati e non. Siamo stati aperti, sinceri e pronti ad un dialogo costruttivo con l’Occidente».











