Meluzzi vs Pregliasco “Vaccini? Effetti sulla coagulazione”/ “Io ho avuto Covid e…”

Alessandro Meluzzi torna in tv e a “Controcorrente” commenta la sua sospensione dall’Ordine dei medici perché non si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid. «Sono stato sospeso come altri 205 medici a Torino che hanno consapevolmente scelto di non firmare il consenso informato perché ciò che prevedeva collideva con l’analisi della mia situazione fisica, che non può essere descritta in televisione», ha dichiarato lo psichiatra in collegamento con Veronica Gentili. Quindi, ha spiegato il motivo per il quale non si è vaccinato: «Ritengo che coloro che si sono vaccinati senza analizzare la condizione dei loro dimeri della coagulazione, delle loro piastrine e del loro quadro immunitario abbiano commesso una leggerezza. La mia coerenza è assoluta: ho scelto di essere sospeso non dall’essere medico ma dall’avere contatti diretti con i pazienti».

Inoltre, Alessandro Meluzzi ha ricordato di quando ha parlato di false vaccinazioni, prefigurando che vi siano anche falsi certificati di esenzione dalla vaccinazione. Nel corso del suo intervento però si è scontrato con il professor Fabrizio Pregliasco e l’epidemiologa Stefania Salmaso.

MELUZZI CONTRO PREGLIASCO E SALMASO SU VACCINI

«Lui esagera e dice alcune cose che non sono corrette rispetto a questa esigenza di analisi particolari, ma ci sono situazioni rare che possono evidenziare l’esigenza di essere esonerati dal vaccino. Lo possono decidere il medico di famiglia o quello vaccinatore», ha detto Fabrizio Pregliasco a “Controcorrente”. Non si è fatta attendere la replica di Alessandro Meluzzi: «Purtroppo non è così. I vaccini a mRna e che producono spike proteici hanno effetti sulla coagulazione che emergeranno nel corso della medicina. Io non posso pensare che debba sottoporre la valutazione delle mie condizioni ad un ragazzotto ignorante». Quindi, ha chiesto a Stefania Salmaso se si sia vaccinata e se abbia fatto un’analisi del suo quadro della coagulazione. «Se non l’ha fatta è una irresponsabile!», ha tuonato. A quel punto è insorto anche Pregliasco: «Ma basta, finiscila!». Mentre la Salmaso rispondeva: «Non c’è alcuna evidenza che sia necessario».

Secondo @a_meluzzi a #Controcorrente, chi si è vaccinato senza delle analisi specifiche ha commesso una leggerezza pic.twitter.com/97SQTrl01T — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 10, 2021

Alessandro Meluzzi ha poi raccontato di aver avuto il Covid insieme alla sua famiglia: «Mi sono sottoposto a delle cure del mio immunologo Tarocco e Cavallo. Ho fatto le cose entrate nel protocollo della Regione Piemonte: antinfiammatori, antiobiotico, eparina e cortisone. E siamo tutti vivi e allegri». Piero Sansonetti gli ha fatto notare che purtroppo non tutti possono dire lo stesso e con lo stesso Meluzzi si è scontrato in merito ai vaccini: «Sfido chiunque a trovare una mia parola scritta o parlata dove abbia dato ad una persona di non vaccinarsi. Ho detto quello che ho fatto io».

A #Controcorrente, lo scontro tra @a_meluzzi e il virologo Pregliasco sul tema vaccini pic.twitter.com/GBWF3awyY8 — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 10, 2021





