Memo Remigi torna in Rai dopo il caso Jessica Morlacchi/ “Sarà a Domenica In”: lo scoop

Memo Remigi fa il suo ritorno in TV dopo la cacciata da Oggi è un altro giorno: ospite a Domenica In

Memo Remigi sta per fare il suo ritorno in Rai. Il celebre cantante fa il suo ritorno sul piccolo schermo dopo il brutto episodio accaduto a Oggi è un altro giorno, di cui era un volto fisso del cast, nei confronti di Jessica Morlacchi. Ad annunciarlo è DavideMaggio.it, facendo sapere che Remigi sarà ospite della prossima puntata di Domenica In.

“L’ottantacinquenne avrà modo così di raccontarsi al cospetto di Mara Venier. – si legge – Una lunga carriera in cui non è mancato un periodo di scarsa visibilità fino ad una ritrovata giovinezza – grazie alla partecipazione a programmi come Propaganda Live, Ballando con Le Stelle e Oggi un Altro Giorno – poi improvvisamente stoppata a causa di quanto accaduto lo scorso ottobre. Durante un promo della trasmissione di Rai1, il cantante, pensando probabilmente di fare una cosa goliardica, ha palpato il sedere dell’opinionista Jessica Morlacchi.”

Domenica In, non solo Memo Remigi: ecco i prossimi ospiti

Quell’episodio gli causò l’allontanamento immediato dal programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone e da allora la scomparsa in generale dalla TV. Memo Remigi sta invece per fare il suo ritorno, cosa che solleverà sicuramente discussione e qualche critica.

La fonte fa però sapere che Remigi non sarà l’unico ospite della terza puntata di Domenica In, in onda il primo ottobre. Oltre al cantante ci saranno: Pamela Prati (attualmente impegnata con Tale e Quale show), Giulia Bevilacqua, Enrico Brignano e Rocco Siffredi. Sarebbe invece in trattativa Fabrizio Corona (di recente ospite a Belve di Francesca Fagnani).

