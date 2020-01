MEN IN BLACK 3, TV8/ Info streaming, trama del film con Will Smith e Tommy Lee Jones

Per Men In Black 3 ha delle parole molto interessanti Dario Zonta che su L’Unità scrive un pezzo dal titolo “nella fabbrica di Warhol”. Torna indietro anche Alessandra Levantesi che su La Stampa parla di “vintage che fa bello il film”. Chi invece lo classifica a metà strada tra primo e secondo è Fabio Ferzetti che su Il Messaggero specifica: “Peggio del primo capitolo, ma decisamente superiore al secondo”. Maurizio Acerbi de Il Giornale specifica: “L’agente interpretato da Will Smith è moderno anche quando viaggia nel passato”. Difficile capirci qualcosa se non si è assistito ai primi due capitoli, i riferimenti infatti sono presenti e si sentono anche. Men in black 3 è il film che riempie la prima serata di Tv8, clicca qui per il trailer, potremmo seguirlo in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Men In Black 3, il film di Barry Sonnenfeld

La programmazione televisiva di tv8 prevede per martedì 21 gennaio in prima serata a partire dalle ore 21:30 la messa in onda del film di genere azione fantascienza Men in Black 3. Si tratta del terzo capitolo della omonima Saga cinematografica realizzato nel 2012 gli Stati Uniti d’America con la regia di Barry Sonnenfeld, Il soggetto è stato tratto dal fumetto scritto da Lowell Cunningham mentre la sceneggiatura è stata ideata e rivisitata da Etan Cohen. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Bill Pope, il montaggio è stato eseguito da Don Zimmerman mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte da Danny Elfman. Nel cast sono presenti Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Michael Stuhlbarg, Emma Thompson e Alice Eve.

La trama di Men in Black

Nella prigione presente sulla luna fugge un pericoloso criminale intergalattico conosciuto con il nome di Boris l’animale. Si tratta di un criminale che nel corso dell’anno 1969, esattamente il giorno in cui è stato lanciato l’Apollo 11, benne arrestato dall’agente K. Il criminale, dopo essere riuscito a ritrovare la libertà a distanza di tantissimi anni, ha come principale obiettivo quello di riuscire a ritornare indietro nel tempo in maniera tale da uccidere l’agente K in quel famoso giorno in cui l’uomo conquistò la luna in maniera tale che il futuro sia migliore per i criminali come lui. Intanto, in un ristorante del centro di New York, l’agente K insieme al suo collega l’agente J. mentre stanno gustando il loro pranzo, discutono di diverse questioni legate anche al loro passato, fanno irruzione nella struttura alcuni criminali che vengono prontamente uccisi dei due agenti. La presenza di questi criminali fa capire all’agente K che il terribile Boris è evaso dalla prigione in cui era stato confinato. L’agente K si dimostra piuttosto dispiaciuto di questo e soprattutto ripete più volte che avrebbe dovuto uccidere lo stesso criminale quel giorno del 1979 quando invece lo ha arrestato. Facendo ritorno al loro quartier generale, ben presto succederà qualcosa di inspiegabile ossia l’agente K sparisce nel nulla. È del tutto evidente dunque che il temibile criminale Boris, sia riuscito nel tornare indietro nel tempo e soprattutto ad uccidere il proprio carceriere evitando così di dover trascorrere oltre 40 anni in carcere confinato sulla luna. Tuttavia questo cambiamento del passato non avrà soltanto delle conseguenze sull’ agente segreto ma anche e soprattutto sull’intero pianeta Terra che si ritrova all’improvviso ad essere invaso da.alieni provenienti praticamente da ogni angolo dell’universo. Toccherà a questo punto all’agente J tornare indietro nel tempo in maniera tale da salvare il proprio compagno di sempre e soprattutto evitare che Boris possa portare in atto il suo diabolico piano di conquista del mondo.

il Cast del film

Nel cast di questo film presente anche l’attrice britannica Alicia nata a Londra il 6 febbraio del 1982 è figlia d’arte in quanto suo padre sua madre sono a loro volta degli attori. La sua carriera cinematografica è iniziata nel 2004 con il regista Richard Eyre che le ha permesso di far parte del cast della pellicola Stage Beauty mentre nel 2006 è stata diretta da Tom Vaughn nell’ambito del film Il quiz dell’amore. Le migliori pellicole che fino a questo momento hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo Crossing Over, Lei è troppo per me, Sex and the City 2, Una sposa in affitto, Fredda è la notte, Notte al museo – Il segreto del faraone, Annie Parker, Tutto ciò che voglio e Bombshell.



