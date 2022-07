Mena Suvari racconta gli abusi sessuali: “Sono finita in ospedale”/ “Non ero amata, ero solo un corpo”

Mena Suvari e gli abusi sessuali subiti: “Ero solo un corpo”

Mena Suvari, attrice americana 43enne, ha deciso di affrontare i drammi più cupi della sua vita in un libro pubblicato nel 2021 dal titolo The Great Peace. Parte di questi drammi sono stati ripercorsi in un’intervista che l’attrice ha rilasciato al quotidiano britannico The Guardian, dove si è focalizzata principalmente sugli abusi subiti. Appena adolescente, l’attrice ha subito uno stupro da parte di un amico del fratello, che l’ha successivamente descritta ai compagni come una ‘facile’.

Intanto la giovane affrontava la separazione dei suoi genitori: “Non avevo alcun punto di riferimento. Sentivo che non c’era nessuno che potesse aiutarmi, nessuno che avrebbe mai fatto nulla per me”, ha ammesso l’attrice.

Mena Suvari finita in ospedale a causa degli abusi sessuali dell’ex

Mena Suvari ha poi ricordato degli abusi da un ex compagno di cui non fa il nome ma che svela essere un tecnico delle luci. L’uomo l’ha costretta a usare giocattoli sessuali contro la sua volontà, obbligandola a ripetuti e violenti rapporti anali che l’hanno fatta finire in ospedale. Ma non è tutto: l’attrice ha raccontato di essere stata costretta a rimorchiare altre donne per fare sesso a tre. “Non ero amata. Per tanto tempo sono stata solo un corpo. Uno sfogo per i suoi desideri”, ha raccontato la Suvari.

Così ha aggiunto: “[…] mi sentivo come se non mi fosse permesso considerare molti di questi momenti come abusi o traumi, perché l’ho sempre scusato. Questa è una parte importante della sopravvivenza: ho dovuto imparare come molte cose mi servivano allora e loro non devono più servirmi”.

