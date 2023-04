Mentana su caso Massimo Giletti: “Domenica speciale La7″/ “Faremo chiarezza, Cairo…”

Il caso della sospensione del programma Non è l’Arena di Massimo Giletti da parte di La7 diventa una trasmissione che andrà in onda sulla stessa rete. Lo annuncia il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, in un post su Facebook. «Per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda», ha scritto il giornalista. Una scelta che per Mentana è «adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia».

La trasmissione è stata evidentemente decisa in accordo col direttore di rete Andrea Salerno, visto che lo stesso ha condiviso il post di Enrico Mentana su Twitter. Tra l’altro, il giornalista ha espresso le ragioni della sua scelta: «Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza». Comunque, ha spiegato di sapere che Massimo Giletti «non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini».

SOSPENSIONE NON È L’ARENA: SPECIALE DOMENICA SU LA7

Enrico Mentana nel suo post social ha spiegato che «è nelle prerogative di un editore sospendere un programma», ma d’altra parte «forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi». Il rischio, quindi, secondo il direttore del Tg La7 è che questa vicenda dello stop di Non è l’Arena abbia «un segno diverso». Dunque, tenendo anche conto del fatto che «Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera», ha pensato di realizzare una sorta di speciale sul caso per provare a spazzar via ogni dubbio. A tutti gli effetti si tratta di un piccolo evento televisivo, di sicuro rappresenta un’occasione per fare chiarezza su quanto accaduto, alla luce di voci e indiscrezioni, versioni discordanti e polemiche social. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, Enrico Mentana sembra auspicare in questo modo una ricomposizione tra le parti, «magari con il ritorno in onda su La7 di Giletti, non solo per lo speciale domenicale ma con la sua Non è l’Arena».

