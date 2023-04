La7 sospende Non è L’Arena e blocca Massimo Giletti/ L’annuncio scatena Mentana: “No comment!”

La7 cambia volto: “Non è l’Arena da domenica prossima non sarà più in onda”

L’attuale periodo televisivo è ricco di novità e valutazioni per il futuro; con il consueto “stop” estivo ormai imminente, la prossima stagione TV è già sotto la lente di ingrandimento per tutti i palinsesti. A tal proposito, è arrivata qualche ora fa una clamorosa comunicazione che riguarda La7 e uno suo programma storico oltre che di punta. Non è l’Arena, condotto da 6 anni da Massimo Giletti – prima sulla Rai e ora sulla rete di Urbano Cairo – da domenica prossima non andrà più in onda.

Ad annunciare la sospensione di Non è l’Arena e di conseguenza anche di Massimo Giletti è stato Giuseppe Candela; il giornalista ha riportato su Twitter il comunicato dell’azienda televisiva che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni. “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda”. Dopo sei anni dunque si conclude l’esperienza di Massimo Giletti al timone di uno dei programmi più iconici della rete; già dalla prossima domenica il palinsesto sarà “orfano” del talk pur non essendo ancora reperibili informazioni chiare sulla natura della scelta.

Non è l’Arena “cancellato”: anche Enrico Mentana perplesso per la decisione improvvisa

Il comunicato riportato da Giuseppe Candela prosegue con i ringraziamenti di rito per Massimo Giletti che per anni ha condotto Non è l’Arena esponendosi più volte in prima persona su tematiche di ogni genere. “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell’Azienda“. Stando all’ultima parte del comunicato riportato su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela, per Massimo Giletti non sarebbero da escludere eventuali nuovi progetti sempre per La7.

Diversa però la percezione osservando i commenti al post del giornalista. Un utente, come giusto che sia, domanda se le ragioni della sospensione di Non è l’Arena siano da ricondurre ad un cattivo andamento in termini di audience. Secca la risposta di Giuseppe Candela che si limita a dire “Altri motivi”. Alla perplessità rispetto alla repentina decisione si unisce anche Enrico Mentana; quest’ultimo avrebbe infatti condiviso sui social la notizia scrivendo: “No comment”. A chi invece domanda – sempre su Twitter – di un possibile ritorno in Rai, il giornalista afferma: “Non credo sia questo il punto, eventuale ritorno in Rai nella prossima stagione. Qui si tratta di sospensione di un programma mesi prima, vuol dire rottura totale“.











