Mercedes richiama 1 milione auto: problemi ai freni/ “Non guidate fino all’ispezione”

Mercedes richiama un milione circa di aiuto per possibili problemi ai freni. Lo rivela l’agenzia tedesca Dpa, citando l’autorità automobilistica Kba. Sono 993.407, per la precisione, i modelli interessati, prodotti tra il 2004 e il 2015. Appartengono in particolare alle serie ML e GL SUV, ma il richiamo riguarda anche i monovolume di lusso Classe R. Pare che il problema sia legato alla corrosione del servofreno che potrebbe portare ad una interruzione del collegamento tra il pedale e il sistema frenante. Comunque sono solo 70mila le vetture interessate dal richiamo che si trovano in Germania.

Mondiale monopattini elettrici/ Sara Cabrini prima iridata nella disciplina!

La notizia del richiamo è stata confermata da Mercedes-Benz all’agenzia France Press. “In rari casi di corrosione molto grave, potrebbe essere possibile che una frenata particolarmente forte o brusca causi danni meccanici al servofreno, per cui il collegamento tra il pedale del freno e il sistema frenante fallirebbe“, spiega la casa automobilistica. Il rischio, in un caso così raro, è che non si riesca a “far decelerare il veicolo tramite il freno di servizio“.

INDAGINE/ Perché la generazione Z vuole un'auto ma non la compra?

NUOVO RICHIAMO MERCEDES PER PROBLEMI AI FRENI

Questo comporterebbe l’aumento di un rischio di incidenti o lesioni, secondo Mercedes-Benz. La casa automobilistica afferma anche che procedere subito con il richiamo, quindi contatterà i proprietari dei veicoli potenzialmente interessati. “Il processo di richiamo comporterà l’ispezione dei veicoli potenzialmente interessati e, a seconda dei risultati dell’ispezione, la sostituzione delle parti ove necessario“, assicura il gruppo, chiedendo ai clienti di “non guidare i veicoli” fino all’ispezione.

Già nei mesi scorsi Mercedes-Benz aveva dovuto annunciare il richiamo di oltre 300mila veicoli, presenti negli Stati Uniti e in Canada, anche in quel caso per problemi di fabbricazione, quindi “di serie” su determinati veicoli. In quel caso i prodotti erano stati costruiti tra il 2006 e il 2012. Già allora si metteva in guarda dal rischio di un problema all’impianto frenante. Si parlò di un problema al manicotto di gomma attorno al servofreno, che serve a trattenere acqua e umidità, quindi con la corrosione del servofreno c’era il rischio di una diminuzione della forza frenante. Un problema evidentemente più diffuso, alla luce del nuovo richiamo.

Ecobonus Auto 2022/ Fondi in esaurimento: quanto è rimasto da sfruttare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA