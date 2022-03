Mercedes senza pance stupisce ai test in Bahrain/ “È irregolare?” Chiarimenti da FIA

La monoposto protagonista ai test di Formula 1 in Bahrain nelle scorse ore è stata certamente la rivoluzionaria Mercedes: essa, come ricostruito da Il Messaggero, è praticamente senza pance, anche in virtù delle bocche di raffreddamento verticali e non orizzontali, e ciò dà grossi vantaggi per la penetrazione aerodinamica, oltre ad avere un cono antintrusione superiore trasformato in un’ala che fa da specchietto. Le caratteristiche in questione hanno fatto storcere il naso agli altri team, che l’hanno persino accusata di essere “irregolare”. È vero?

Ovviamente no, almeno per il momento. “La Fia ha seguito tutti i dettagli del progetto, non c’è nulla di oscuro”, ha chiarito Toto Wolff. Le autorizzazioni, in tal senso, ci sono tutte. Viceversa, senza il “via libera” federale, la monoposto rivoluzionaria non sarebbe in alcun modo potuta scendere in pista per i test in Bahrain. Nonostante ciò, i team hanno chiesto maggiori chiarimenti alla FIA. Essi probabilmente arriveranno nelle prossime ore, ma è sostanzialmente impossibile che possa essere revocato l’ok.

Mercedes senza pance stupisce ai test in Bahrain: è polemica

I team di Formula 1 hanno dunque chiesto dei chiarimenti sulla nuova Mercedes, definita rivoluzionaria poiché senza pance dopo il suo esordio ai test in Bahrain. La scuderia tedesca non è preoccupata, dato che la monoposto ha già ottenuto tutte le autorizzazioni del caso da parte della Federazione. C’è, tuttavia, un però. Il regolamento, infatti, come riportato da Il Messaggero, prevede che nell’evenienza in cui le modifiche apportate alla vettura siano talmente geniali da arrivare a ridicolizzare gli avversari, esse potrebbero essere proibite.

Affinché arrivi un “no” ufficiale, in tal senso, servirebbe il parere favorevole dell’80% dei team, nonché della Fia e di Liberty. Una possibilità che al momento pare remota, ma nulla può essere escluso a priori. È forse per questo che Hamilton e Russell, alla guida della loro nuova monoposto, non hanno voluto accelerare troppo?



