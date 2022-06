Mercedesz Henger, dichiarazione d’amore a Edoardo Tavassi all’Isola: “Mi piace davvero”/ “Fuori vorrei…”

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sempre più vicini all’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sono sempre più vicini. All’Isola dei Famosi 2022 sta ufficialmente per nascere una nuova coppia, almeno stando alle dichiarazioni fatte da entrambi in diretta su Canale 5. Nonostante i forti dubbi iniziali, nati dal passato sentimentale non chiaro della Henger, Edoardo adesso sembra disposto ad abbandonare i suoi dubbi e a lasciarsi catturare dalle emozioni che Mercedesz gli sta facendo provare all’Isola.

Soleil Sorge è fidanzata?/ Silenzio su Carlo Domingo e il gossip su Edoardo Tavassi

“È una ragazza che mi piace, ha tutto quello che un ragazzo può sperare di trovare in una ragazza. – ha raccontato Edaordo Tavassi, aggiungendo quindi che – Passando più tempo con lei, alla fine mi fido anche del mio istinto e i giudizi che avevo all’inizio sono svaniti. Ora è rimasta una bella persona.”

Mercedesz Henger/ La figlia di Eva esplode contro Gennaro e Luca, animi tesi

Mercedesz Henger si dichiara a Edoardo Tavassi

Mercedesz Henger fa dunque capire di essere realmente interessata a lui: “Si, mi piace davvero ma lui mi sta friendzonando!” Spera, allora, che gli ultimi dubbi di Edoardo e Guendalina possano sparire definitivamente dopo l’Isola: “Spero che uscita di qui non solo possa chiarire con Guendalina ma anche diventare sua amica perché io tengo a Edoardo. Mi farò conoscere e spero che svaniscano i dubbi anche con lei.”

LEGGI ANCHE:

Edoardo attacca Nick "A forza di stare con Lory ti stai a ri*coglionendo"/ Nuova lite all'Isola!

© RIPRODUZIONE RISERVATA