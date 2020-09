Mercedesz Henger in mutande in montagna/ Foto, web: “Volgare ed esibizionista!”

“Volgare”, “Esibizionista” e “Per nulla raffinata”. Sono soltanto alcuni dei commenti ricevuti da Mercedesz Henger a causa di una foto postata su Instagram nelle ultime ore. La figlia di Eva Henger, grande sportiva, ha postato infatti alcuni momenti di un trekking in montagna che la vedono però in una tenuta particolare. Mercedesz indossa infatti solo le mutande e un top corto mentre si avventura tra bellissimi scenari di montagna. “C’è chi prende il sole al mare e chi fa hiking in mutande.” ha scritto la ragazza a corredo degli scatti. Un outfit che ha destato un po’ di perplessità tra i follower, alcuni dei quali l’hanno allora duramente criticata. Se infatti qualcuno ha lodato la perfetta forma fisica della Henger, altri l’hanno accusata di esibizionismo.

Pioggia di critiche per Mercedesz Henger

“Bella ragazza ma la raffinatezza non la conosce”, e ancora “Che volgarità”, “Ogni scatto è per nulla naturale …”, “Proprio la tenuta ideale per andare in montagna! Ma fammi il piacere!”, “Non sanno più cosa fare per farsi vedere Che brutto abbigliamento per andare in montagna”. Sono soltanto alcuni dei commenti negativi che Mercedesz Henger ha ricevuto per l’abbigliamento utilizzato per andare in montagna e poi postato su Instagram. Di fronte a queste accuse, nessuna replica è arrivata da parte della ragazza, che ha comunque conquistato anche molti apprezzamenti per il suo fisico scolpito. “Corpo divino, complimenti per la costanza dei tuoi allenamenti, sei fantastica!” ha sottolineato un fan.





