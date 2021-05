Mercedesz Henger “Io e Lucas siamo tornati insieme”/ “Lite? Volevo rimanesse privata”

È davvero finita tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi? L’annuncio fatto dal personal trainer qualche settimana fa su Instagram è apparso piuttosto chiaro: la loro relazione era finita. Parliamo al passato perché oggi, 11 maggio, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Mercedesz ha raccontato cosa è realmente accaduto tra loro, rivelando che sono tornati insieme. “Quando Lucas ha messo quella storia lì la situazione era quella, non stavamo insieme.” ha spiegato subito la figlia di Eva Henger. Un gesto, quello di annunciare subito quanto accaduto, che alla ragazza non è piaciuto: “Io non avrei messo subito quella storia perché ci conosco. So che litighiamo, anche spesso, ma credo che sia anche colpa di questa quarantena.” Dopo la lite “Ci siamo presi una piccola pausa, sono andata a stare da mio zio.” ha spiegato.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: “Siamo tornati insieme ma…”

Dopo un periodo di separazione, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono però riavvicinati, tanto che lei in studio a Pomeriggio 5 ha rivelato: “Ora abbiamo deciso insieme di risolvere con la prospettiva di avere un po’ più di libertà entrambi. Siamo tornati insieme, sono tornata a casa con lui.” Barbara D’Urso ha però notato un’espressione poco serena e felice sul suo volto, Mercedesz ha allora spiegato “Sono turbata, questa situazione avrei voluto affrontarla in privato, non in TV. È stato impulsivo, sapendo che a me dà fastidio che lui espone queste cose sui social ma non lo condanno. Eravamo entrambi arrabbiati.”

