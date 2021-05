Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati/ Lui: “Il vero motivo…”

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato lo stesso personal trainer con un passato da tronista di Uomini e Donne. «È finita», dice in una storia pubblicata su Instagram. Le voci si rincorrevano da tempo, ma non avevano trovato riscontro fino ad oggi. Lucas Peracchi ha, infatti, voluto fare chiarezza, sollecitato anche dai fan che gli chiedevano notizie riguardo la sua relazione con la modella figlia di Eva Henger. «Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose», esordisce sui social. «Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita», prosegue poi.

Inoltre, non vuole riaprire l’argomento, infatti precisa ai fan: «Chiuso il discorso, non ne voglio più parlare». L’ormai ex fidanzata dal canto suo sui social non si è ancora esposta per dire la sua. Tra le Instagram Stories di Mercedesz Henger non vi è infatti riferimento alla rivelazione fatta da Lucas Peracchi.

LUCAS PERACCHI E MERCEDESZ HENGER, AMORE AL CAPOLINEA

Già a dicembre si parlava di una storia d’amore giunta al capolinea. In quel periodo fu Amedeo Venza, noto “gossipparo” attivo sui social, a lanciare l’indiscrezione, citando fonti vicino alla coppia secondo cui l’addio sentimentale si era già consumato. Una notizia poi smentita da Mercedesz Henger, che sui social aveva spiegato di essere ancora legata a Lucas Peracchi. In quel periodo offrirono un’altra smentita, quella riguardante le voci di un presunto flirt tra il personal trainer e Selvaggia Roma. Quando entrò al Grande Fratello Vip cominciò a circolare voce che era stata corteggiata segretamente dal bel Lucas, ma anche questa circostanza è stata poi smentita da Mercedesz Henger e il diretto interessato, il quale ha spiegato che sarebbe stata proprio Selvaggia a provare ad avvicinarsi a lui. Quella burrasca smentita nei mesi scorsi, però, ora è realtà, visto che Lucas Peracchi ha annunciato ufficialmente che tra lui e Mercedesz Henger è davvero finita e che si sono lasciati.

