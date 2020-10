Mercedesz Henger: “Mia madre Eva mi crea tanta ansia”/ Fredella: “Cicciona? Assurdo”

Ospite di Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, Mercedesz Henger replica in modo definitivo alle ultime accuse della madre Eva Henger e spiega il perché di questa rottura. “All’Isola dei Famosi e anche prima abbiamo avuto molti alti e bassi che non facevamo vedere ma che abbiamo tenuto sempre lontano dalla televisione fino a quando lei ha deciso di mischiare la Tv alla vita privata. – e aggiunge – Devo dire che mi sono tolta un grosso peso dalle spalle… ora sapete tutto e non devo più mentire.” La D’Urso chiede come faccia a non sentire sua madre ormai da un anno, Mercedesz spiega: “Mia mamma non ha fatto il minimo sforzo per venirmi incontro, farmi una telefonata… non c’è mai stato questo passo da parte sua. È una persona che mi creava tantissime ansie che non sento più da un anno a questa parte, è brutto da dire ne sono consapevole…”

Francesco Fredella su Eva Henger: “Chiamare cicciona una figlia è assurdo!”

In studio, tra gli ospiti di Barbara D’Urso, c’è anche Francesco Fredella che dopo essersi complimentato con la bellezza di Mercedesz Henger, dice la sua sul comportamento di Eva: “Io non condivido quello che dice tua madre. Lei è una bellissima donna, così come lo è la figlia, dire che ha un fisico da uomo lo trovo assurdo! Prima addirittura diceva che era cicciona, altra cosa assurda che non andrebbe detta ma neanche pensata!” Così ricorda l’intervista che Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz, ha rilasciato proprio oggi ai microfoni di RTL 102.5 News, parlando di possibile “competizione di Eva con la figlia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA