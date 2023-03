Mercedesz Henger “Non sono mai piaciuta a Tavassi?”/ “Ci siamo trovati, ma…”

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: “Ci siamo trovati, ma…”

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi ha parlato della sua precedente esperienza all’Isola dei Famosi 2022. Il romano ha anche parlato del flirt con Mercedesz Henger, mai davvero consumato in Honduras: “Pure l’altra volta a L’Isola mi hanno fatto arrivare le conquistatrici perché dovevano conquistarmi. Poi quando è arrivata Mercedesz Henger che si era dichiarata a me a me non piaceva. La verità? No, non mi è mai piaciuta!”, ha raccontato Tavassi a Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

GF Vip, Edoardo Tavassi in crisi "non mi va di parlarne"/ Micol lo conforta e...

Nei giorni scorsi Mercedesz Henger è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, il programma radiofonico di Radio Cusano Campus. Nel corso dell’intervista la figlia di Eva Henger ha commentato le parole di Tavassi: “Con Tavassi ci siamo trovati. Quando ha detto che non gli sono mai piaciuta, penso intendeva qualcosa di più intenso, sentimentale. Terminato il reality, infatti, la nostra frequentazione non è andata. È stata una bella esperienza, lui è una brava persona. Non vorrei mai parlare male di lui. Spero che si stia godendo la sua esperienza al Grande Fratello. Lui ha portato una ventata d’aria fresca”.

Edoardo Tavassi si avvicina ad Antonella?/ "Fuori di qua non avremmo mai litigato"

Nuovo amore per Mercedesz Henger

Mercedesz Henger ha partecipato per due volte all’Isola dei Famosi, nel 2016 e nel 2022, e non esclude un domani di partecipare anche al Grande Fratello Vip. Recentemente Mercedesz ha pubblicato il suo secondo singolo “Il girone della giostra”, scritto con Ilenya: “Essendo una mia amica da dieci anni mi ha sentito cantare e mi ha convita a fare questo pezzo insieme. Ci siamo divertite. Il testo parla proprio della nostra amicizia”, ha detto la Henger ai microfoni di Turchesando. Archiviata la sua storia d’amore con Lucas Perracchi e il flirt con Edoardo Tavassi, oggi Mercedesz Henger è fidanzata con l’imprenditore Domenico D’Amore: “Spero che questo amore non faccia altro che crescere. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo, ma mi sostiene in tutto quello che faccio, è dolcissimo”.

LEGGI ANCHE:

Tavassi attacca Sonia Bruganelli: "Non ha capito un caz*o"/ "Difende Antonella e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA