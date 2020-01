MERCEDESZ HENGER/ Nuova lite con sua madre Eva Henger? (Domenica Live)

Mercedesz Henger non ha ancora deciso se accettare l’invito della madre e riappacificarsi dopo il clamore accaduto nei mesi scorsi. La ragazza, conosciuta anche come Memi, non ha digerito le accuse pesanti che Eva Henger ha destinato al fidanzato Lucas Peracchi. Tutto è iniziato da una forte preoccupazione dell’imprenditrice, che ha svelato in alcuni salotti televisivi che Lucas le avrebbe confessato di essere stato più che aggressivo con Mercedesz. Una dichiarazione che sia il ragazzo che la fidanzata hanno smentito in più occasioni e diventata poi motivo di frattura fra madre e figlia. Oggi, 26 gennaio 2020, Eva Henger sarà ospite di Domenica Live e a quanto pare la padrona di casa tenterà di fare da paciere nella speranza che Mercedesz incontri la madre. Purtroppo non abbiamo alcun indizio in merito, visto che in questi giorni la figlia della Henger si è dedicata per lo più a shooting, palestra e qualche trattamento per il viso. Naturalmente dall’amico Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, che in due sedute ha fatto iniezioni di vitamine sia al viso di Mercedesz sia a quello di Lucas. Durante il trattamento, Mercedesz ha scoperto tra l’altro che il chirurgo ha a disposizione nel suo laboratorio un laser speciale. “Dopo avermi fatto le vitamine, cioè mentre me le faceva, Giacomo ha notato che la mia pelle fa abbastanza schifo, perchè ci sono ancora delle macchie di quando avevo l’acne. E’ entrata la dermatologa, perchè qui loro hanno uno staff super completo, e mi ha detto che loro hanno un laser che in tre sedute mi toglie queste macchie”, dice la ragazza nelle Stories. Presto quindi ritornerà in clinica per un nuovo intervento di bellezza.

“LO FACCIAMO FINO A SVENIRE”, LE PAROLE DEL FIDANZATO

Mercedesz Henger non ha ancora abbandonato il suo silenzio: preferisce non rispondere alla madre Eva Henger e trascorrere il suo tempo con il fidanzato Lucas Peracchi. Questo non le ha impedito di essere ospite di Pomeriggio Cinque lo scorso 12 gennaio, al fianco del partner, e rivelare che fra i due la passione è alle stelle. “Io e Mercedesz lo facciamo fino a svenire”, ha dichiarato tra l’altro Lucas a Novella 2000, “io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice”. Gli alti e bassi vissuti in passato dalla coppia sono quindi solo un lontano ricordo: sui social, i due appaiono più affiatati che mai. Eva non può che essere contenta che la figlia sia ritornata in ottimi rapporti con il fidanzato e spera che la felicità ritrovata possa anche provocare con effetto domino un loro riavvicinamento. Per ora però persino Lucas ha ignorato i tentativi dell’imprenditrice di mettere da parte gli antichi dissapori e ritornare ad essere una famiglia unita.

