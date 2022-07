Mercedesz Henger, problemi e non solo dopo L’isola/ “Edoardo mi è piaciuto e…”

L’isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger si racconta in un’intervista post-reality

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso tv intrapreso a L’isola dei famosi 2022, dove è diventata protagonista di una conoscenza intima avviata con Edoardo Tavassi, e intanto Mercedesz Henger torna a far parlare di sé. Il motivo è un’intervista esclusiva che l’ex naufraga ha rilasciato ai microfoni di Radio Radio, a margine dell’esperienza tv intrapresa al reality condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, senza risparmiarsi sul legame stretto con Edoardo unitamente ai cambiamenti repentini del fisico, come le oscillazioni del peso corporeo.

Mercedesz Henger ha finto con Edoardo Tavassi?/ "Mi è convenuto nascondere..."

“Quando esci, il fisico fa fatica a riabituarsi a mangiare e alla vita normale. Il mio corpo ha faticato a starmi dietro. Da un paio di giorni mi sento mille volte meglio” , ha fatto sapere l’ex naufraga nell’intervista radiofonica. Incalzata, quindi, sulla frequentazione avviata con Edoardo Tavassi, la figlia di Eva Henger ha poi ammesso di aver avuto un chiarimento con lui, dopo che il fratello di Guendalina Tavassi insieme a quest’ultima hanno messo in dubbio la veridicità del suo sedicente interesse nutrito verso di lui, a L’isola dei famosi 2022: “Ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla visto che lui è riservato”.

Edoardo Tavassi, esito choc della visita dopo L'isola dei famosi/ "Mi devo operare..."

Mercedesz e Edoardo: che succede dopo L’isola?

La rivelazione post-reality di Mercedesz Henger, infine, si conclude con le seguenti dichiarazioni concernenti sempre il rapporto maturato con Edo, che potrebbe evolvere in una storia d’amore importante: “Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Si vedrà, comunque Edoardo mi è piaciuto, è un uomo che fa ridere” . Insomma, sembrano esserci proprio tutti i presupposti per l’inizio di una lovestory per gli ex naufraghi e per la gioia dei fan dei due volti tv, anche se in rete non mancano i detrattori che vedrebbero la frequentazione in corso come una strategia di marketing architettata ad arte per visibilità e business.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi "Selfie con chirurgo plastico che allunga il pen*"/ "Penseranno che ho fatto operazione ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA